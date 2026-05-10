«Сказал, что познакомился с девушкой, а потом арестовали»: Найден мужчина из Ростовской области, который пропал в Таиланде

Найден мужчина из Ростовской области, который при загадочных обстоятельствах пропал в Таиланде. 2 мая россиянин сообщил матери по телефону, что его арестовали и требуют деньги, а потом перестал выходить на связь. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказала автор блога о жизни и Таиланде Светлана, которая помогала искать пропавшего.

«Требуют штраф 5–10 тысяч батов»

Информацию о поисках Светлана опубликовала в блоге 10 мая. По ее словам, 34-летний Рустам (имя изменено - прим. ред.) больше года проживал в таиландском городе Чиангмай. В апреле он переехал на Пхукет.

Мужчина поддерживал близкие отношения с матерью и созванивался с ней почти каждый день. В один из их последних разговоров Рустам упомянул, что познакомился с местной жительницей. Правда подробностей о личности девушки рассказывать не стал.

А через время, 2 мая, Рустам внезапно позвонил матери и сообщил, что находится в полицейском участке.

- Он сказал, что с него требуют штраф 5–10 тысяч батов, которых у него при себе нет. За что арестовали, сказать не успел — разъединили, — говорилось в посте.

Напуганная женщина перевела деньги. После этого сын перестал выходить на связь.

Сказали, что человек с такими данными не поступал

По словам Светланы, один из жителей Пхукета пытался помочь матери Рустама. Посетил участок, где могли держать россиянина, однако его там не оказалось. Более того, правоохранители уточнили, что человек с такими данным к ним не поступал.

Позже, 10 мая, волонтер сообщила «КП-Ростов-на-Дону», что пропавший найден. Где он находился все это время и в каком сейчас состоянии, женщина не уточнила.

