Упрочили свое положение в РПЛ: Что произошло после матча между ФК «Акрон» и «Ростов» в 29-м туре РПЛ 11 мая

11 мая в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги футболисты ФК «Ростов» на выезде сразились с ФК «Акрон». Матч прошел на стадионе «Самара Арена». Счет - 1:3 (1:3) в пользу донской команды.

КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА ФК «АКРОН» (ТОЛЬЯТТИ) - ФК «РОСТОВ»

Футболисты ФК «Ростов» с первого тайма показали активную игру. На 21-й минуте гол оформил Кирилл Щетинин. Затем на 39-й минуте забил Мохаммад Мохеби. На 42-й минуте Умару Сако засчитали автогол, а в добавочное время гол в ворота соперников забил Виктор Мелехин.

Во второй половине встречи обе команды провели серию замен. На 69-й минуте пострадал Кирилл Щетинин. На 72-й минуте Кирилл Щетинин и Тимур Сулейманов покинули поле, и вместо них в игру вступили Герман Игнатов и Роналдо. На 85-й минуте желтую карточку показали Алексею Миронову, на 89-й минуте такое же предупреждение получил Илья Вахания.

В добавочное время желтую карточку получил Стефан Лончар из ФК «Акрон». Хозяева старались обойти оборону гостей, но в итоге новых голов не было.

ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР

После этого матча ФК «Ростов» упрочил свое положение в РПЛ. Сейчас команда занимает десятое место в турнирной таблице. ФК «Акрон» при этом остался на тринадцатой позиции. Далее тольяттинцев ждет встреча с «Крыльями Советов», и по итогам этой игры будет понятно дальнейшее будущее команды.

Победу в 29-м туре РПЛ в эфире «Матч ТВ» уже прокомментировал главный тренер «Ростова» Джонатан Альба.

— Поздравляю ребят, все сделали хорошо и в первом тайме, и во втором тайме. Что с Щетининым? Травму не получил, просто усталость. На следующий тур есть мотивация, тем более против «Зенита». Все футболисты хотят играть, мы будем делать то же самое, что делали сегодня, — сказал Джонатан Альба.

ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ

Болельщики донской команды радуются новой победе и результату в целом.

— Молодцы! Писал давно, где дальние удары? Наконец-то! А до этого пытались забить с вратарской.

— Команда, с победой вас. Хейтерам большой привет, а те, кто был до конца с командой, мы всегда будем поддерживать. Спасибо за сезон, мужики, и давайте в последнем туре покажем красивую игру.

