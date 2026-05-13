Вышли из машины и упали в кипяток: Что известно о ЧП в центре Ростова, где две девушки пострадали из-за коммунального порыва

Горячая вода размыла грунт, и девушки угодили в провал.

Две ростовчанки пострадали в коммунальном ЧП в центре Донской столицы и оказались в больнице с ожогами. Как сообщают в донском следкоме, беда случилась вечером 12 мая. Ранее на проспекте Чехова прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого на близлежащем участке с газоном размокла земля. И две девушки, выходя из машины, наступили на газон и провалились в кипяток. Очевидцы записали видео, на котором слышны стоны пострадавших. Рассказываем, что известно о происшествии на данный момент.

Что случилось на Чехова

По словам очевидцев, труба с горячей водой дала течь то ли за несколько часов, то ли за несколько дней до трагедии. Вода сочилась на газон клумбы, размывая грунт. Однако место не огородили.

Вечером автомобиль припарковался вплотную к бордюру. Девушки вышли из машины, наступили на размякшую землю и моментально провалились в горячую жижу. Судя по видео, опубликованном позже в региональном следкоме, глубина образовавшегося провала была минимум по колено.

Услышав крики и стоны, которые пострадавшие не могли сдержать от боли, очевидцы вызвали скорую. Пациенток доставили в больницу с термическими ожогами.

— Девушкам скорейшего выздоровления и хороших юристов, чтобы виновные понесли наказание и оплатили им лечение и восстановление, — желают ростовчане в комментариях в соцсетях.

— Только, когда случилась беда, опасный участок оградили, — замечают другие.

Что говорят власти и сами ресурсники

В среду, 13 мая, на сайте администрации города появился официальный комментарий ресурсоснабжающей организации «Ростовские тепловые сети».

— Сообщение об утечке горячей воды на газоне возле дома по проспекту Чехова, 17, в нашу аварийно-диспетчерскую службу поступило вчера в 20:30. Сразу же на место была отправлена бригада, — заверили в компании.

Рабочие оперативно перекрыли воду и ликвидировали течь. Главный инженер Антон Егоров подчеркнул: этот порыв не связан с гидравлическими испытаниями, которые сейчас проходят в городе.

— Мы оказываем всю необходимую помощь пострадавшим, находимся на связи с ними и родственниками, — сказал Антон Егоров. — Администрация города взяла ситуацию под личный контроль.

Возбуждено уголовное дело, ведется проверка

Следственный комитет по Ростовской области уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

— Следователи выясняют, почему вовремя не огородили опасное место, кто отвечал за эксплуатацию сетей и как долго протекала труба.

Прокуратура также организовала проверку соблюдения федерального законодательства.

— По итогам будет решен вопрос о мерах реагирования.

СК возбудил уголовное дело после того, как две ростовчанки провалились в яму с кипятком и попали в больницу

Как не угодить в кипяток

К сожалению, в такой ситуации любой может оступиться и угодить в кипяток, даже не подозревая о яме.

– В случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближайтесь к месту дефекта и немедленно сообщите об этом по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: 8-863-234-89-44, 8-863-287-01-90, или по круглосуточной горячей линии: 8-961-441-22-11, 8-863-210-47-32, (863) 210-47-33, – напоминают в «Ростовских тепловых сетях».

