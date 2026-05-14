Зажало между трактором и опрыскивателем: Отец четверых сыновей погиб в поле, когда у сельхозтехники отказали тормоза

Семья из Ростовской области отсудила у агрокомплекса моральный вред за смерть близкого человека. Подробности трагедии «КП-Ростов-на-Дону» рассказала адвокат Елена Карпова.
Сергей работал трактористом-машинистом в агрокомплексе, который специализировался на выращивании зерновых культур. Жена занималась хозяйством и воспитанием детей. 8 мая 2024 года муж отправился на работу в поле, но домой не вернулся. Наталья нервничала, снова и снова набирала номер супруга, но его телефон молчал. Позже ей позвонили с работы мужа и сообщили, что он погиб в результате несчастного случая.
Трагедия случилась в поле, где трудились Сергей и два его напарника. Один управлял трактором с прицепом-бочкой, второй — самоходным опрыскивателем.
Коллега на опрыскивателе начал подъезжать к трактору, чтобы наполнить емкость раствором. Хотел было плавно остановиться, но у техники перестали работать тормоза... В итоге стоявшего в поле Сергея зажало между опрыскивателем и трактором. Он упал на землю и скончался на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Работника, который управлял опрыскивателем приговорили к году лишения свободы условно. Семья подала иск о компенсации морального вреда к агрокомплексу.
Представители компании считали себя невиновными в несчастном случае. Говорили, что опрыскиватель выезжал в поле с исправными тормозами.
Однако приговором суда была доказана не только вина работника, управлявшего опрыскивателем, но и директора, главного инженера, механика, специалиста по охране труда...
В судебном заседании вдова рассказала, что муж был единственным кормильцем в семье, заботился о детях и во всем ее поддерживал. Даже спустя год после смерти она все еще не могла поверить, что его нет рядом.
У погибшего осталось четверо сыновей — два взрослых, студент (сейчас служит в армии) и школьник. Все они были очень привязаны к отцу, все свободное время он проводил вместе с ними.
Мама Сергея умерла за несколько месяцев до несчастного случая — ей не пришлось хоронить собственного ребенка. А вот отец и брат пережили настоящее горе.
В итоге суд вынес решение: взыскать с агрокомплекса в пользу семьи моральный вред.
- Представители компании обжаловали его и частично снизили суммы компенсации. Только в этом году они выплатили семье погибшего тракториста деньги.
Вдова получила 500 000 рублей, сыновья — по 600 тысяч каждый, отец — 250 тысяч, брат — 150 000.
