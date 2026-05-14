«Сказал, что сожжет меня и дочь»: Как ростовчанка убила мужа в свой день рождения

Ростовчанку отправили на шесть лет в колонию общего режиме

В 2023 году в Ростове-на-Дону осудили 23-летнюю женщину, которая убила мужа. Сама же она не считала себя виновной, настаивая, что спасала себя и дочь.

«Верила в любовь и пыталась его спасти»

По словам источника, у Вероники и Николая были непростые отношения. Позже, уже в зале Ворошиловского районного суда мать женщины рассказала, что дочь все прощала Николаю.

— Коля злоупотреблял спиртным и поднимал на нее руку. Она же продолжала верить в настоящую любовь и мечтала его спасти.

Совсем иначе смотрит на ситуацию мать убитого. Свекровь выразила сомнение в том, что внучка действительно приходится ей кровной родственницей.

— Тот факт, что сын встретил ее из родильного дома, еще не доказывает его отцовство, — заявит она в суде.

Тем не менее, несмотря на постоянные конфликты, гражданские супруги не спешили расставаться. Как рассказал источник, в день трагедии у Вероники был день рождения. В гости пригласили только одного человека — их общего друга. Изначально обстановка была спокойной. Однако позже Николай, захмелев, неожиданно приревновал сожительницу к приятелю.

— Настолько сильно, что начал бросаться на нее и душить, — рассказывал свидетель. — С трудом удалось его утихомирить.

На этом празднование завершилось. Друг ушел, а глава семейства быстрозаснул. Вероника, стараясь действовать максимально бесшумно, чтобы не разбудить пьяного мужа и маленькую дочь, начала готовиться ко сну.

— И вдруг Коля проснулся. Закричал на меня, схватил за волосы. Обвинил в том, что я — распутная женщина, а ребенок — будто бы не от него. А потом неожиданно пригрозил сжечь и меня, и дочку. Такого он раньше не говорил, хотя обижал меня уже очень жестоко, — вспоминала обвиняемая.

Был уверен, что ребенок - не его

По словам ростовчанки, сожитель не раз жестоко с ней обращался, даже когда она была беременна.

— Уже тогда он был уверен, что ребенок не от него, - говорила обвиняемая.

Несмотря на это, женщина продолжала терпеть. Она надеялась, что со временем все образуется, верила: муж бросит пить и найдет работу.

— Но никакого чуда не случилось. Когда поссорились в последний раз, мне стало очень страшно, я схватила нож и напала на мужа.

Позже Вероника поняла, что натворила, и сама вызвала медиков. После этого по телефону сообщила свекрови, что ее сына больше нет в живых.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе следствия она пыталась убедить оперативников, что взялась за нож вовсе не с намерением ударить им мужа. Якобы оружие требовалось ей исключительно для самообороны, а Николай наткнулся на лезвие случайно.

Суд признал Веронику виновной. Ей назначили наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.