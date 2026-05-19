В конце прошлой недели на берегу родника Гремучего обнаружили тело младенца. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы. Рассказываем, что известно об найденном в центре Ростова мертвом новорожденном на 19 мая 2026: кто и как мог его выбросить.

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», тело младенца обнаружили 15 мая. Рыбаки, собравшиеся на берегу Гремучки после обеда, обратили внимание на подозрительный пакет. Содержимое шокировало очевидцев — в полиэтилен были завернуты останки ребенка. Судя по внешним признакам, тело могло пролежать здесь не один день.

Очевидцы обратились в правоохранительные органы. Сотрудники начали поиски матери новорожденного. Сейчас они устанавливают все подробности происшествия.

Кто и как мог выбросить новорожденного в центре Ростова

Как сообщает источник «КП—Ростов-на-Дону», младенец мог появиться на свет уже мертвым.

– По предварительным данным, мать родила его значительно раньше срока — на пятом месяце. После этого, предположительно, она положила тело в пакета, принесла на берег родника и выбросила.

Почему мать ребенка не обратилась к врачам во время родов и была ли она на учете по беременности, неизвестно. Личность и местоположение женщины еще не установлены.

Отметим, официальной информации о происшествии пока не поступало.

