«Стоял дикий крик, но никто не помог»: Как мужчина после ссоры с женой забрал у нее младенца и убил на глазах у очевидцев

Мужчина не раз наведывался к родителям бывшей жены, чтобы вернуть ее Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Это страшное происшествие случилось в мае 2010 года. Мужчина пришел к жене, которая недавно ушла от него, и убил их общего ребенка-грудничка.

Убеждал ее вернуться

Сразу после появления на свет сына в семье Дарьи и Андрея начались постоянные ссоры. Мужчина нередко приходил домой нетрезвым, а если жена делала замечание, занимался рукоприкладством.

В конце концов женщина не выдержала и ушла жить к своим родителям. Однако Андрея это не остановило: он регулярно наведывался, чтобы убедить супругу передумать. Родители Дарьи несколько раз оттаскивали буяна от дочери, а в итоге вовсе перестали впускать его за порог.

Но агрессор решил во что бы то ни стало добраться до женщины. Однажды он захватил с собой друга-милиционера, который был в форме в нерабочее время. Таким образом Андрей надеялся попасть в дом.

Соседи пытались помочь, но остановить агрессора никто не смог Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Это было очень страшно!»

Калитку мужчинам открыла теща. Андрей тут же ударил женщину, зашел во двор и дальше — в дом. Здесь выхватил пятимесячного младенца из рук Дарьи и направился обратно — на улицу.

Женщина отчаянно пыталась отобрать ребенка, однако после нескольких ударов сама едва стояла на ногах. Олег с сыном вышел со двора и прямо на глазах очевидцев начал убивать ребенка.

Позже один из соседей рассказывал, что не видел происходящего, но внезапно услышал истошный крик женщины.

– Это было очень страшно! Дикий крик стоял на всю улицу. Кто-то еще орал: «Вызывайте 02 и врачей». Люди вроде бы пытались остановить здорового мужчину, но он как безумный отмахивался от всех. Помочь никто не смог.

Ребенка госпитализировали, но он скончался в больнице Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В это время друг убийцы, видимо, не ожидавший такого поворота событий, решил скрыться. Он даже бросил машину, на которой сюда приехал, и просто сбежал.

Сам же преступник, поняв, что ребенок больше не плачет, оставил его на асфальте и пошел вверх по лестнице. Его никто не останавливал — все пытались спасти грудничка, который еще дышал.

После убийства пытался спрятаться у знакомых

Малыша забрали на «скорой», но в больнице он скончался. Его убийца попытался спрятаться у знакомых, но его вычислили и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».

После убийства преступник пытался спрятаться у знакомых Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2011 году суд признал мужчину виновным — его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Милиционера, который помогал преступнику, уволили. На него также завели дело о халатности.