Назвала плохой матерью: Бабушка погибшего бойца попыталась отсудить выплаты у экс-невестки

После гибели бойца в зоне спеоцперации его бабушка начала борьбу с его матерью за выплаты. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Гибель бойцов испытывает на прочность отношения между их родственниками: они судятся из-за выплат, доказывая свою значимость в воспитании героя. В Ростове свекровь попыталась лишить денег невестку, представив ее плохой матерью.

Мама собрала приобрела сыну обмундирование для спецоперации. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Не захотел жить в Испании

Мария и Дмитрий (все имена изменены, - прим.ред.) поженились в начале 90-х. Однако семья просуществовала недолго: супруги развелись, когда их сыну было всего полтора годика. Ребенок остался жить с мамой и бабушкой.

- Отец мальчика был моряком дальнего плавания, практически не бывал дома и редко виделся с сыном, - рассказала ростовский юрист Оксана Кладовая. - Позже разведенные супруги создали новые семьи. В начале трудных 2000-х Мария с мужем потеряли работу и уехали в поисках лучшей жизни в Испанию. Устроились на новом месте и забрали ребенка за границу. Он прожил там с ними два года.

Тем временем отец подростка ушел с флота и решил наверстать упущенное: получше узнать сына. Когда бывшая супруга приехала с мальчиком навестить родных, стал уговаривать его остаться жить с ним. Парнишка согласился, потому что тосковал по друзьям и родным местам.

Мать, отец и 12-летний подросток сели за стол переговоров: Мария не хотела расставаться с сыном и в то же время видела, что на чужбине ему плохо. В итоге с тяжелым сердцем согласилась оставить мальчика в России. Тем более, что его готовы были окружить заботой ее собственная мама, сестра и свекровь. К слову, с последней у Марии были хорошие отношения.

В поисках лучшей жизни семья переехала за границу. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Был семейный чат в мессенжере

Мама и сын постоянно были на связи, каждый год она приезжала в Россию, привозила всем родственникам подарки и жила здесь по нескольку месяцев. Мальчик вырос, окончил Московский политехнический университет, устроился на работу и встретил любимую девушку. Он поддерживал хорошие отношения с мамой, отчимом, сводными братом и сестрой — во втором браке у Марии родились двое детей.

С началом спецоперации молодой человек отправился «за ленточку». Отца уже не было в живых — он умер из-за проблем с сердцем. Мария купила сыну бронежилет, шлем, тактические наушники, теплые вещи и медикаменты. Позже вместе с мужем приезжала поведать его в воинскую часть.

- У них был семейный чат в мессенжере, где они постоянно переписывались. Осенью 2024 года парень перестал отвечать на сообщения, а позже мама получила уведомление о его гибели...

Погибшего бойца похоронили на Северном кладбище Ростова. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Свекровь подала в суд

Мария вернулась в Россию, чтобы проводить в последний путь своего мальчика, оплатила похороны и поминальный обед. А позже узнала, что свекровь подала в суд, чтобы признать ее недостойной выплат по факту смерти военнослужащего.

Та считала, что она одна воспитывала внука с 12 до 18 лет, а невестка оказалась плохой материю и махнула на мальчика рукой.

К слову, пожилая женщина, действительно, была хорошей бабушкой — внук часто гостил у нее, она готовила его любимые блюда, следила за учебой, ходила на родительские собрания. Мария была ей благодарна за такую заботу.

Во время заседаний бывшие невестка и свекровь приводили свидетелей и приносили снимки с погибшим. Было видно, что парень был близок с обеими. Но при вынесении решения суд опирался на подкрепленные документами факты.

Маме - 3,5 млн

Они свидетельствовали о том, что первые 12 лет жизни погибший боец жил вместе с мамой, да и потом она никогда не бросала его на произвол судьбы. Женщина общалась с сыном по видеосвязи, навещала в России, а если у нее не получалось приехать на его на день рождения - просила сестру передать подарки и деньги.

В итоге мать погибшего получила около трех с половиной миллионов рублей, а бабушка осталась ни с чем.

- Компенсационные выплаты призваны не только материально поддержать родственников погибшего бойца, - подытожил юрист. - Это способ государства выразить им благодарность за воспитание патриота. И очень жаль, когда эти деньги вызывают вражду между близкими людьми.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!