Бросил жену ради тещи: Женщина пережила предательство матери и мужа, смерть сына и столкнулась с новым ударом

Мы писали об истории Елены из Ростовской области в 2025 году. В своей жизни она столкнулась с двойным предательством, причем от самых близких людей — мужа и матери.

Вернулась и огорошила: «Я выхожу замуж»

Елена впервые вышла замуж в 17 лет за человека, которому на тот момент было уже 30. Вскоре, в августе 2022 года, она родила от него сына. Женщина хотела назвать ребенка в честь своего покойного отца - Никитой, но супруг оказался резко против.

- Женя требовал, чтобы я назвала ребенка в его честь. Но я отказала. Тогда от сказал: «Тогда вы мне больше не семья», - вспоминала дончанка.

В итоге мужчина бросил беременную жену и даже не приехал встретить сына в роддоме. Когда Никите исполнилось два месяца, Евгений пришел мириться. Елена отказалась выйти к нему на улицу — признается, что испугалась. Тогда ее мать предложила поговорить с зятем:

- Она меня уговаривала: «Раз тебе страшно, я сама с ним переговорю». Я согласилась.

На первый взгляд, ничего особенного — женщина просто беспокоится за дочь и внука. Но в итоге тот самый разговор все перевернул. После беседы мать вернулась и огорошила: «Я выхожу замуж». Поначалу Елена даже не поняла, о чем речь.

- Помню, как растерянно ей сказала: «Мам, ты, конечно, имеешь право на счастье». Все-таки отец скончался пять лет назад. А она мне: «Ты не поняла. Я выхожу замуж за Евгения».

Новая жизнь

Вот так Елена лишилась сразу двух близких людей — и мужа, и матери.

— В тот же день я собралась и уехала из дома с новорожденным на руках. Позвонила одному парню, который давно за мной ухаживал, и попросила: «Забери нас, пожалуйста». Он не стал задавать вопросов. Просто перевез меня и сына в другой город. Позже мы поженились.

Кстати, пара до сих пор вместе — уже более двадцати лет.

С Евгением же мать Елены прожила всего полгода. До регистрации брака у них дело так и не дошло. Вскоре мужчина нашел женщину помоложе и официально женился на ней.

— Я до сих пор не понимаю, почему мама так поступила. Наверное, ей было тяжело одной поднимать троих детей. А Женя умел красиво рассказывать о светлом будущем и о своей неземной любви, — говорила Елена.

Прошли годы. Дончанка стала мамой еще дважды. Ее семейная жизнь оказалась спокойной и счастливой. Отчим по-настоящему заменил Никите родного отца.

«Мальчик, не звони сюда больше»

Евгений не принимал никакого участия в воспитании сына и даже официально отказался от отцовства, заявив нотариусу: «Это не мой ребенок».

— Странно было такое слышать. Никита был его копией, пошел внешне в отца, — рассказывала Елена.

В пятнадцать лет подросток сам набрал номер отца.

— Здравствуйте, я - Никита, ваш сын.

— Мальчик, больше сюда не звони, — грубо оборвал его Евгений.

Все это время Елена не поддерживала отношений с матерью. Примирила их лишь общая трагедия.

Когда началась специальная военная операция, Никита заключил контракт. В 2024 году он погиб. Мать была сломлена горем настолько, что даже не придала значения внезапному звонку от человека из прошлого.

После похорон потребовал деньги

На другом конце провода оказался Евгений.

— Он узнал из соцсетей о гибели Никиты. Извинялся за все, говорил, как сильно сожалеет, и даже спросил, можно ли ему прийти на похороны. Я не стала возражать, — вспоминала Елена.

Мать также попросила у нее прощения.

— Но я пока до конца не разобралась в своих чувствах к ней.

После похорон Елена выяснила, что бывший муж обратился в суд. Он рассчитывал получить часть выплат, положенных родственникам погибших участников СВО.

— Первый суд он проиграл, апелляцию — тоже. Но не удивлюсь, если подаст кассационную жалобу, - говорила мать бойца.

Сама женщина посчитала своим долгом направить эти выплаты на помощь другим участникам спецоперации.