«Мой пример — братья-военные»: Волонтер гуманитарного штаба из Ростова помогала в Курске и готовится к службе в МЧС

заместитель командира студенческого пожарно-спасательного отряда «Донской» Наталья Чернявская. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В конкурсе «Спасать и помогать», организованном «КП — Ростов-на-Дону» совместно с региональным главком МЧС, участвуют 13 представительниц ведомства. Ежедневно мы знакомим читателей с новыми героинями. Сегодня наша героиня — Наталья Чернявская, заместитель командира студенческого пожарно-спасательного отряда «Донской», будущий спасатель.

Помогает с первого курса

Наталья учится на четвертом курсе опорного вуза по специальности «Пожарная безопасность».

— Моим большим примером стали братья, — рассказывает Наталья. — Они военнослужащие. Я всегда старалась быть похожей на них, воспитать в себе такое же упорство и характер, так и выбрала профессию.

Работать девушка начала уже с первого курса.

— Сначала была добровольцем на складе гуманитарной помощи, который входил в состав гуманитарного штаба #МыВместе на территории нашего вуза. Позже координировала работу волонтеров, отвечала за прием и отправку грузов для вынужденных переселенцев и на освобожденные территории, — вспоминает участница конкурса.

«Лучший доброволец Ростовской области»

Затем Наталья стала частью студенческого пожарно-спасательного отряда «Донской». Там она участвует в организации и проведении учебно-тренировочных сборов для студентов ДГТУ и школьников Ростовской области. В программе — туристическая подготовка, пожарная безопасность и подготовка на воде.

— Эти сборы направлены на популяризацию культуры безопасности и пропаганду профессий пожарного и спасателя, — объясняет ростовчанка. — Также продолжаю принимать участие и в гуманитарных миссиях.

За свою работу ростовчанка награждена дипломом губернатора Ростовской области и знаком «Лучший доброволец Ростовской области».

— Этим я очень горжусь, — признается девушка.

Самый яркий эпизод в своей волонтерской деятельности наша конкурсантка вспоминает с особым трепетом. Это выезд студентов-спасателей отряда «Донской» под руководством начальника отряда Романа Карасева в город Курск.

— Мы работали в составе сводной группировки Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На протяжении девяти дней сортировали и отправляли гуманитарный груз нуждающимся, оказывали помощь военнослужащим в госпитале, а также выходили на дежурство в составе Курской аварийно-спасательной службы.

