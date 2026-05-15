Выходные в Ростове-на-Дону 15-17 мая: Неоклассика при свечах, «Лебединое озеро» и цирковое шоу

Концерты, театральные премьеры, выступления топовых стендап-комиков и цирковое шоу с голографическими эффектами — все это ждет ростовчан в выходные 15–17 мая 2026 года. Чтобы вы ничего не пропустили, мы подготовили полную афишу событий города.

КОНЦЕРТЫ

Арт-пространство «Особняк 1898» (ул. Большая Садовая, 64).

Что: «Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди. Романтическая неоклассика», 6+.

Когда: 15 мая в 20:00.

Билеты: 1200 - 2800 рублей.

Кроп Арена (улица 14-Линия, 84).

Что: Маваши Group, 16+.

Когда: 15 мая в 19:00.

Билеты: 2500 - 5000 рублей.

Конгресс-холл ДГТУ ( пл. Гагарина, 1).

Что: Симфоническое кино, 6+.

Когда: 16 мая в 19:00.

Билеты: 5000 - 6500 рублей.

КСК Экспресс (ул. Закруткина, 67А).

Что: Стендап-концерт Виктории Складчиковой, 18+.

Когда: 16 мая в 19:00.

Билеты: 3200 - 5300 рублей.

Клуб «Мед» (ул. Красноармейская, 157).

Что: Hollyflame, 12+.

Когда: 16 мая в 20:00.

Билеты: 1700 - 2600 рублей.

Esse Jazz Club (ул. Красноармейская, 166).

Что: «Нани Синельникова представляет: палитра детских голосов», 6+.

Когда: 16 мая в 14:00.

Билеты: 1000 - 1200 рублей.

Что: «Ночь фанка», 18+.

Когда: 16 мая в 21:00.

Билеты: 500 рублей.

Что: «Анастасия Катаева & Mangarovband», 6+.

Когда: 17 мая в 19:00.

Билеты: 1500 – 1800 рублей.

СПЕКТАКЛИ

Театр «Человек в кубе» (ул. Большая Садовая, 58).

Что: «Айседора. Предопределение», 12+.

Когда: 15 мая в 19:00.

Билеты: 1200 - 1600 рублей.

Что: «Мой блистательный развод», 18+.

Когда: 16 апреля в 19:00.

Билеты: 1300 - 1800 рублей.

Что: «Одинокая женщина желает познакомиться», 12+.

Когда: 17 мая в 19:00.

Билеты: 1200 - 1600 рублей.

Музыкальный театр (ул. Большая Садовая, 134)

Что: «Леди Макбет Мценского уезда», 16+.

Когда: 15 мая в 18:00.

Билеты: 500 - 2200 рублей.

Что: «Лебединое озеро», 6+.

Когда: 17 мая в 18:00.

Билеты: 7000 - 10000 рублей.

Молодежный театр (пл. Свободы, 3).

Что: «Земля Эльзы», 12+.

Когда: 15 мая в 19:00.

Билеты: 1000 - 3000 рублей.

Что: «Онегин», 12+.

Когда: 16 мая в 19:00.

Билеты: 1200 - 3000 рублей.

Что: «Кентервильское приведение», 6+.

Когда: 17 мая в 11:00.

Билеты: 600 - 5000 рублей.

Ростовский академический театр драмы им. М.Горького (пл. Театральная, 1).

Что: «Варшавская мелодия», 12+.

Когда: 16 мая в 18:30.

Билеты: 500 - 1200 рублей.

Что: «Капитанская дочка», 12+.

Когда: 16 мая в 18:30.

Билеты: 2000 - 2500 рублей.

Что: «Примадонны», 16+.

Когда: 17 мая в 18:30.

Билеты: 2000 - 3000 рублей.

Что: «Последний пылкий влюбленный», 18+.

Когда: 17 мая в 18:30.

Билеты: 500 - 1400 рублей.

ТРЦ МегаМаг (ул. Пойменная, 1).

Что: Цирк Никулина, шоу «Голограмма», 0+.

Когда: 17 мая в 14:00 и в 18:00.

Билеты: 1200 - 3000 рублей.

Театр Линии (ул. 18-я Линия, 8).

Что: «Андерсен. Зима», 6+.

Когда: 17 мая в 12:00.

Билеты: 1300 рублей.

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Ростовский областной музей изобразительных искусств (ул. Чехова, 60).

Что: Лекция-беседа «Когда мода становится искусством: Эльза Скиапарелли», 16+

Когда: 17 мая в 12:00.

Билеты: 500 рублей.

Что: Мастер-класс по японской живописи тушью суми-э «Глициния».

Когда: 16 мая в 11:00.

Билеты: 1700 рублей.

Что: Творческое занятие для детей по живописи «Птица».

Когда: 16 мая в 14:00.

Билеты: 2500 рублей.

Что: Детское творческое занятие «Остроумова-Лебедева, к 155-летию. Гравюра».

Когда: 17 мая в 14:00.

Билеты: 1500 - 2000 рублей.

Шолохов-Центр (ул. Большая Садовая, 125/69).

Что: Мастер-классы «Роспись спила» и «Донские лазорики».

Когда: 16 мая с 11:00 до 14:00.

Билеты: 350 рублей.

Что: Лекция «Байков. Купеческий код Ростова».

Когда: 16 мая в 17:00.

Билеты: 500 рублей.

Что: Мастер-класс «Донское мыловарение».

Когда: 17 мая в 14:00.

Билеты: 350 рублей.

