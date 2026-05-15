Дроппер теперь должен вернуть деньги: Как мошенники обманули врача из Ростова на 550 тысяч

63-летняя Тамара Ивановна (имя изменено — прим. ред.) из Ростовской области недавно пережила страшную утрату – похоронила дочь. И, когда находилась в столь уязвимом состоянии, ее атаковали аферисты. Что бы ни говорил ей поначалу здравый смысл, жертва сдалась под натиском обманщиков и лишилась почти 550 тысяч рублей.

«Сдалась и поверила»

Источник «КП — Ростов-на-Дону» рассказал, подробности этой истории. Лишившись дочери, пенсионерка, чтобы не замкнуться в себе, продолжила трудиться врачом в московской клинике. В те дни ей еще приходилось решать вопросы со вступлением в наследство, оставшимся после смерти ее ребенка.

В таком состоянии женщина была, когда в конце января этого года ей поступил первый звонок от мошенников.

— Они представлялись сотрудниками ФСБ, Следственного комитета и полиции и запугивали, — описывает источник издания то, что пришлось пережить жертве. — Якобы со счета Тамары Ивановны какие-то обманщики пытаются похитить деньги, чтобы передать их террористам. Угрожали за это уголовной ответственностью. При этом все время заверяли, что хотят помочь, настойчиво предлагая, а потом и требуя перевести все сбережения на безопасный счет, который они «заботливо» завели для ее денег.

Трижды выходила к банкомату

Женщина долго держала оборону, но у нее и так голова болела от свалившихся после смерти дочери юридических вопросов, что сопротивляться сил уже не было.

— Она сдалась, когда услышала от мошенников такие факты о себе, которые постороннему человеку не должны быть известны. Поверила, что только реальные сотрудники правоохранительных органов могут знать ее девичью фамилию.

В итоге Тамара Ивановна трижды выходила к банкомату. За несколько операций «скормила» машине и перевела аферистам в общей сложности 549 тысяч рублей. Когда лжесиловики перестали выходить на связь, дончанка поняла, что ее обманули.

Цифровой след вывел на жителя Казани

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Прокуратура Егорлыкского района провела проверку и обратилась в суд. Выяснилось, что деньги поступили на счет жителя Казани – так называемого дроппера, то есть подставного лица, которое обналичивает похищенные средства.

Прокурор потребовал взыскать с него сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими деньгами.

— Приволжский районный суд Казани удовлетворил иск. В пользу пенсионерки взыскано более 549 тысяч рублей, — прокомментировали в прокуратуре Егорлыкского района. — Однако решение пока не вступило в законную силу. Исполнение на контроле.

Как сообщает источник, осужденный на заседания не являлся, и перед судебными приставами теперь стоит задача найти его.

А в правоохранительных органах не устают напоминать, что все байки о «безопасных счетах» — обман. Даже если звонящий знает ваши личные данные, называет девичью фамилию и пугает тюрьмой – кладите трубку. Ни силовики, ни банкиры, никто другой кроме мошенников не попросит вас переводить деньги на «безопасные счета». А, если человек из-за личного горя становится легкой добычей, обманщики этим пользуются без зазрения совести.

