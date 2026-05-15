Не пропускала уроки и ходила на физкультуру: Под Ростовом о беременности 12-летней школьницы узнали на шестом месяце

О беременности 12-летней школьницы узнали только на шестом месяце. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В декабре 2010 года одно из поселений в Ростовской области взорвала новость: 12-летняя школьница находится на седьмом месяце беременности. Катя (имена изменены – прим. ред.) тогда в отличие от сверстников-шестиклассников училась только в четвертом классе. До последнего будущая малолетняя мать молчала, кто отец. Обстоятельства этой истории до сих пор заставляют содрогаться родителей.

Молчала и скрывала имя отца

Беременность обнаружили случайно. На уроке девочке стало плохо, учительница, заподозрив аппендицит, вызвала врача. Тот направил школьницу к гинекологу – там все и открылось.

– У нас все только об этом и говорят, – делилась местная жительница. – В небольшом поселении такое не скроешь.

При этом сама Катя отказывалась называть имя отца.

Подозрение пало на 42-летнего опекуна Артема. Его жена Анна уверяла, что муж ни в чем не виноват, и даже обвиняла девочку в попытке разрушить семью. Но селяне говорили иное: опекун практически не расставался с Катей – уж очень много времени он проводил с ребенком.

В школе узнали о беременности ученицы, когда ей стало плохо на уроке.

– Бывало, посадит Катьку на колени и в губы целует, – рассказывала одна из соседок. – Мы ему: «Ты что делаешь, ребенок-то вырос!» А он: «Это моя любовь!»

В прошлом мужчина был судим за кражу, однако это не помешало ему взять под опеку еще двух мальчиков и грудную девочку. Ему позволили, поскольку его преступление не было направлено против жизни и здоровья человека.

«Единственный метод воспитания – тапка с ноги и по лицу»

Прокурорская проверка выявила ужасающие детали. Сотрудники органов опеки фактически не посещали семью. А приемные дети, по словам соседей, использовались как бесплатная рабочая сила.

– С пяти утра воды натаскают, в доме уберут, дрова нарубят и свиньям кашу запарят, – рассказывали сельчане. – Единственный метод воспитания у матери был – тапка с ноги и по лицу. Дети сами себя обстирывали и готовили. А жена опекуна Анна знала о его отношениях с Катей, оттого и гоняла девочку. Однажды дошло до драки, и Катя якобы крикнула: «Ты бесплодная! А я вот рожу ему ребеночка, и вылетишь отсюда!»

В школе тоже не заметили беременности. Девочка исправно посещала уроки, в том числе физкультуру. Из-за того, что ее поздно отдали в школу, она училась в четвертом классе, хотя ровесники были уже в шестом. Но ни педагоги, ни школьный медик не обратили внимания на изменения в теле ребенка. Даже мать-опекун, по словам знакомых, ничего не видела или делала вид.

До последнего школьница отказывалась назвать имя отца ее ребенка.

«Это их беда!»

История получила огласку только после того, как о ней рассказали на центральном телевидении. Следователи начали проверку сотрудников органов опеки. Инспектор, курировавшая семью, в разговоре с «КП – Ростов-на-Дону» не скрывала раздражения:

– Это очень хорошая и абсолютно нормальная семья. Не понимаю, зачем туда вообще лезть? Это их беда и горе!

«Он жизнь всем испортил»

Когда тайное стало явным, следователи возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 14 лет». Артем сначала во всем признался, но потом отказался от показаний и даже написал заявление в полицию о том, что приемную дочь изнасиловал неизвестный. Однако геномная экспертиза младенца не оставила сомнений: отец новорожденного – именно опекун.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям: «Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста» и «Заведомо ложный донос». Максимальное наказание по ним составляло девять лет, но суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима. На суде жена опекуна Анна в сердцах заявила, что винит младенца.

– Он жизнь всем испортил! – сказала она.

В январе 2011 года Катя родила сына. Вместе с младенцем она оказалась в детском доме. Маленькая мать кормила грудью своего сына и очень трогательно к нему относилась. Двух приемных мальчиков отправили в реабилитационный центр.

12-летняя девочка осталась одна – с младенцем на руках и без детства. У нее было два пути: ждать, что кто-то возьмет ее под опеку вместе с малышом, или дождаться своего 18-летия в детдоме и после этого усыновить собственного сына.

Опекуна осудили на пять лет в колонии.

«Нужна моральная поддержка»

Ростовский психолог Екатерина Трофимова тогда прокомментировала:

– Девочка является жертвой, не осознающей в полной мере происходящее. Молчание сопровождается чувством вины и страхом. Ни физически, ни психологически она не готова к родам и воспитанию. Ей нужна моральная поддержка.

Тот факт, что Катя скрывала имя отца ребенка, специалист объясняла так называемым Стокгольмским синдромом, когда жертва начинает сочувствовать насильнику и защищает его.

Местные жители спустя 15 лет после случившегося до сих пор с ужасом вспоминают эту историю, когда многие взрослые предпочли не замечать очевидное, оставив 12-летнего ребенка, лишенного детства, один на один со взрослой проблемой.

