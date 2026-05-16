«Он не достанется никому!»: Ростовчанин не смог вернуть жену и расправился с пятимесячным сыном

То, что родной отец сотворил со своим ребенком, поразило даже опытных силовиков.

Эта трагедия произошла почти 16 лет назад. В ноябре 2010 года Ростов-на-Дону потрясло зверское преступление. 34-летний мужчина, от которого незадолго до этого ушла жена с пятимесячным сыном, решил взять свое любой ценой. Но, получив очередной отказ от супруги, выкрал ребенка и убил.

Не смог вернуть и решил отомстить

Семейная жизнь супругов не складывалась. Андрей (имена изменены – прим. ред.) систематически оскорблял жену, поднимал на нее руку, и в конце концов женщина не выдержала. Она забрала пятимесячного сына и ушла к своим родителям в частный дом. Отец и мать супруги знали о том, что зять избивал их дочь, поэтому на порог его не пускали. Но Андрей не желал мириться с потерей. Он решил во что бы то ни стало вернуть жену – или наказать.

Зная, что родственники не откроют дверь, он обратился за помощью к знакомому – водителю патрульно-постовой службы. Попросил того представиться участковым, чтобы теща открыла калитку. Милиционер согласился.

Избил жену и выхватил ребенка

1 ноября 2010 года мужчины подъехали к дому. Человек в форме постучал. Женщина без опасений впустила «участкового». В тот же момент из-за спины милиционера выскочил ее муж. Он забежал в дом, ударил пожилую тещу, избил супругу, выхватил у нее из рук пятимесячного сына и выбежал на улицу.

Молодая мать бросилась следом. На ее глазах мужчина с размаха ударил ребенка. Мальчик закричал. Женщина пыталась отнять малыша, но мужчина оттолкнул ее и прокричал:

– Он не достанется никому!

Затем он поднял младенца и снова бросил. После этого развернулся и ушел.

Ребенка в бессознательном состоянии доставили в больницу. Травмы оказались слишком тяжёлыми – малыш скончался, не приходя в сознание.

Друг-милиционер, который помогал отцу-преступнику, как только началась расправа, от страха ретировался. Позже его уволили из органов и возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.

Прятался в съемной квартире

На следующий день оперативники вышли на след убийцы. Андрей прятался в квартире на проспекте Нагибина, которую снимали знакомые студенты. Когда они ушли на лекции, мужчина осознал, что его ищут, и решил свести счеты с жизнью. Он оставил записку: просил прощения за содеянное, писал, что больше не может жить с таким грузом. Упоминал, что хотел сделать с собой. Но попытка ему не удалась.

Вовремя подоспевшие милиционеры, уже знавшие, где он находится, вызвали скорую помощь. Мужчину, потерявшего пол-литра крови госпитализировали в больницу. Его вылечили, чтобы затем предать суду.

19 лет колонии и миллион штрафа

Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Ростовчанин был арестован и помещен под стражу. Полгода потребовалось следователям, чтобы собрать неопровержимые доказательства.

Ростовский областной суд признал мужчину виновным. Оправдательный приговор был вынесен лишь по одному эпизоду – угрозе убийством бывшей супруге, которую суд счел недоказанной. За расправу над сыном Андрей получил 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы еще на два года после освобождения. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших: в пользу матери убитого младенца взыскали миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

