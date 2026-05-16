Принимают вызовы, выясняют причины пожаров и рассказывают о героях: Кто лидирует в конкурсе среди «Спасать и помогать»

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Они первыми приходят на помощь, умеют сохранять хладнокровие там, где другие впадают в панику, и при этом остаются чуткими и неравнодушными. Речь о сотрудницах МЧС. Это участницы конкурса «Спасать и помогать» от «КП – Ростов-на-Дону» и ГУ МЧС по Ростовской области. Три недели вы голосовали за представительниц экстренного ведомства, и состязание выходит на финишную прямую. Имя самой яркой участницы станет известно 18 мая, и вы еще можете повлиять на результат. А пока представляем лидеров голосования.

Анастасия Вергус: из журналистики в МЧС

Ведущий специалист-эксперт отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Ростовской области набрала 1475 голосов и занимает четвертую строчку промежуточного рейтинга.

Анастасия признается, что активный образ жизни привлекал ее всегда.

– Сидеть на месте – не мое. Журналистика дала возможность узнавать новое, знакомиться с разными людьми, и я не разочаровалась, – говорит она.

Еще в девятом классе девушка твёрдо решила стать тележурналистом, занималась в школьном медиацентре. Позже поступила на журфак РГЭУ (РИНХ), работала на телерадиокомпании «Дон-ТР». Создала и руководила профориентационным проектом для школьников, участвовала во всероссийских конкурсах, а в 2025 году получила премию губернатора за лучший журналистский материал.

Однако после окончания бакалавриата Анастасия выбрала не телеэкран, а пресс-службу МЧС.

– Я по прежнему работаю с текстами, снимаю и монтирую. Но главное – это не только про пожары, а про людей, которые каждый день совершают подвиг. Мне интересно познавать эту сферу изнутри, – делится она.

За полгода службы она успела поработать на тушении крупного пожара, где горели ГСМ, и даже полетать на вертолете.

Екатерина Глущенко: оставила банк ради диспетчерской

Диспетчер пожарной связи 61-й пожарно-спасательной части набрала 1568 голосов и находится на третьей позиции. Изначально Екатерина не планировала связывать жизнь с МЧС. Она училась на бухгалтера и работала в банке. Но рассказы супруга, служившего дознавателем, изменили ее планы.

– Я с интересом слушала о случаях из работы пожарных, и со временем поняла, что тоже хочу помогать людям, – признается конкурсантка.

Когда объявили набор на должность диспетчера, она решилась без колебаний. С февраля 2020 года сменила офисный костюм на форму спасательного ведомства. Поначалу было трудно: Екатерина не скрывает, что по своей натуре очень чувствительна.

– Когда люди звонили, кричали и просили о помощи, я терялась, но научилась быстро собираться и принимать решения, – говорит Екатерина.

Работа диспетчера – это не только прием звонков.

– Нужно пропустить каждый вызов через себя, успокоить человека, но не потерять контроль. От твоих правильных решений зависят жизни и имущество, – поясняет она.

Сегодня Екатерина не представляет себя в другой профессии.

– Пожарная охрана стала моим вторым домом. Я горжусь, что могу быть полезной людям.

Юлия Черновол: от психологии до кризисных ситуаций

Главный специалист отдела автоматизации процессов управления в центре управления в кризисных ситуациях занимает вторую строчку с 2785 голосами. Получив два образования – психолога и юриста, Юлия планировала служить в другом городе. Но преподаватель сообщил о вакансии психолога МЧС в Ростове-на-Дону. Юлия прошла конкурс – и, как признается, главным мотивом стало желание помогать.

– Просто люблю людей, – улыбается участница.

Летом 2012 года, спустя полгода после назначения, она участвовала в ликвидации последствий страшного наводнения в Крымске. Там получила бесценный опыт, познакомилась со специалистами из разных регионов и прочувствовала все тяготы нелегкой службы.

Со временем она попробовала себя в пресс-службе ведомства, девушка прошла дополнительное обучение в государственном информагентстве ТАСС.

Сейчас Юлия занимается информационными ресурсами, системами и подготовкой картографических материалов. Одним из самых запоминающихся моментов на службе для нее стал пожар в Ростове-на-Дону.

– Наши ребята-пожарные вынесли из задымленной квартиры троих детей. Малыши были без сознания, и пожарные немедленно начали реанимационные мероприятия. Ту боль и страх в их глазах я не забуду никогда, – рассказывает Юлия.

Психологи помогают не только пострадавшим и их родственникам, но и самим сотрудникам.

– Мы стараемся поддержать наших ребят, помочь им пережить потрясения, не перегореть и не провалиться в травмирующую ситуацию.

Полина Долгополова: выбрала помогать, а не карать

Инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности, лейтенант внутренней службы, набрала 2933 голоса и пока уверенно лидирует.

В детстве Полина мечтала стать следователем – искать истину и добиваться справедливости. Но под влиянием близкого друга, связавшего жизнь с МЧС, ее ориентир сместился.

– Я поняла: для меня важно не искать виноватых, а просто помогать и спасать, – рассказывает она.

В 2020 году девушка поступила в Донской государственный технический университет на направление «Пожарная безопасность». Сразу после выпуска пришла в Испытательную пожарную лабораторию по Ростовской области.

Недавно она получила первое звание – лейтенант внутренней службы, и считает это главным достижением на сегодня.

– На личном опыте поняла, что фраза «через тернии к звёздам» – не просто красивые слова, а сложный, но интересный путь, – делится Полина.

Свою работу ростовчанка ценит за то, что каждый день не похож на другой. Особенно запомнился первый профилактический визит в лечебное учреждение.

– Организация безопасности людей в трудной жизненной ситуации – важная задача, и приятно осознавать, что ты сделала чью-то жизнь лучше.

