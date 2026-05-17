Война сестер: Жительница Ростовской области взяла кредит для родственницы и в «благодарность» была избита ее мужем

Жительница Ростовской области подала в суд на сестру за вырванный клок волос, а на шурина – за побои. В итоге ей удалось взыскать моральный вред с обоих.

Попросила оформить на себя кредит

«Не делай добра – не получишь зла» - в справедливости этой поговорки жительница Волгодонского района убедилась на горьком опыте. Проблемы начались, когда сестра попросила женщину об одолжении: оформить на себя кредит для них с мужем. Заверила, что беспокоиться родственнице не о чем – они все выплатят. Женщина согласилась, взяла в банке заем и передала деньги супругам. Расписки не попросила – дело-то семейное.

- Позже мне стали звонить коллекторы и требовать долг по кредиту. Я попросила сестру вернуть мне деньги, но та ответила, что их нет. Тогда я предложила им взять другой кредит, чтобы погасить задолженность по первому, но они этого не сделали, – рассказывала женщина в суде.

На этой почве отношения между близкими людьми испортились, ссоры вспыхивали по самым разным поводам.

Толкнул в колючий куст и побил

Родственницы жили в садоводческом товариществе, их дома были расположены по соседству. Однажды сестра-должница работала в огороде и залила участок благодетельницы. Та сделала ей замечание, припомнив «все хорошее». Слово за слово женщины разругались, одна сестра облила другую водой, после чего обе вцепились друг другу в шевелюру.

- Я потеряла пучок волос – было больно! И это после того, что я для них сделала!

В тот же день ссора продолжилась на улице. Дончанка шла по дороге, как вдруг родственники остановились возле нее на машине. Шурин нанес удар сзади по голове, толкнул в колючий куст боярышника, стал бить и оскорблять. На крики сбежались соседи, попытались оттащить мужчину, но не смогли. Сестра же наблюдала за избиением и требовала, чтобы он не останавливался.

- Только здоровый крепкий сосед смог его оттащить. Как я жива осталась не знаю, он очень был злой, в ярости. Ребра долго болели, кружку держать не могла, руки тряслись.

Женщина написала заявление в полицию. Сестру оштрафовали на 7 000 рублей за побои, ее супруга на 20 тысяч. Однако родственница на этом не успокоилась, наняла адвоката и подала иск о компенсации морального вреда. С сестры она потребовала 150 000, с шурина - 250 000.

Супруги на заседание не явились, дело рассмотрели без их участия. Суд вынес решение: взыскать с сестры 30 000 рублей морального вреда, с шурина - 45 000 рублей, а также 60 000 рублей с обоих - в качестве расходов на юриста. Решение было принято 7 мая 2026 года, так что у родственников еще есть время его обжаловать.

