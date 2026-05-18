В понедельник с опозданием начали идти составы из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым и с обратным маршрутом. Все они проходят через Ростовскую область, в том числе —Донскую столицу. Подробности о задержке поездов, идущих через Ростовскую область, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним, по данным канала об оперативной ситуации на Крымском мосту, движение транспорта приостановили в ночь на 18 мая. Утром мост открыли для автомобилей.

Задержка поездов, идущих через Ростовскую область, 18 мая 2026: список составов

По данным на 10:00 опаздывают шесть поездов, которые выехали 16 мая и направляются в Крым:

- Поезд №077 Санкт-Петербург – Симферополь — на восемь часов;

- Поезд №007 Санкт-Петербург – Севастополь — на восемь с половиной часов;

- Поезд №092 Москва – Севастополь — на шесть с половиной часов;

- Поезд №173 Москва – Евпатория — на пять с половиной часов;

- Поезд №179 Санкт-Петербург – Евпатория — на четыре с половиной часа.

Еще один поезд №028 Москва – Симферополь с отправлением 17 мая задерживается на пять часов.

Задержка связана с приостановкой движения на Крымском мосту в ночь на 18 мая

Отстают от графика и семь составов, которые 17 мая отправились из Крыма в Москву, Санкт-Петербург и Мурманск:

- Поезд №028 Симферополь - Москва отправлением — на десять часов;

- Поезд №180 Евпатория - Санкт-Петербург — на восемь часов;

- Поезд №008 Севастополь - Санкт-Петербург — на восемь с половиной часов;

- Поезд №068 Симферополь – Москва — на семь с половиной часов;

- Поезд №078 Симферополь – Санкт-Петербург — на шесть с половиной часов;

- Поезд №174 Евпатория – Москва — на пять с половиной часов;

- Поезд №092 Севастополь – Москва — на шесть с половиной часов.

Пассажиров поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, обеспечили питанием и водой

Опаздывают два состава с отправлением из Крыма 18 мая:

Поезд №098 Симферополь – Москва — на три часа;

Поезд №184 Севастополь – Мурманск — на два часа.

В компании отметили, что при задержке поезда более чем на четыре часа, пассажиров обеспечивают питанием и водой.

— Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, — прокомментировали в организации.