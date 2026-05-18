«Таких людей — один на миллион»: Как женщина встретила бездомного, и они стали семьей

Николай и Раиса познакомились в больнице Фото: из архива героя публикации.

«КП-Ростов-на-Дону» писал об истории Раисы и Николая в 2025 году. Жительница Таганрога познакомилась с бездомным в больнице и предложила ему переехать к ней домой.

– Я 30 лет была одна и хочу, чтобы рядом кто-то был.

Познакомились в больнице

Раиса Давидовна родилась в Матвеево-Курганском районе. В колхозе она трудилась на разных должностях: доила коров, ухаживала за свиньями и работала поваром.

— Мне пришлось немало потрудиться в жизни. Мой первый супруг уехал на заработки и пропал. Со вторым мужем мы прожили совсем недолго — я овдовела в 44 года. Смыслом жизни стали дети: я вырастила восемь сыновей и дочерей. Сейчас у меня 12 внуков и шесть правнуков.

Раиса всегда была красавицей Фото: из архива героя публикации.

В Таганрог женщина перебралась восемь лет назад с дочерью.

— У меня уже тогда начались серьезные проблемы по здоровью. Дочь не бросит меня, не хотела оставлять меня одну. Но потом она вышла замуж, и я стала жить в квартире одна. Дом в деревне оставила сыну.

Раиса Давидовна пережила коронавирус и несколько инсультов. Здоровье сильно сдало, и ей приходилось время от времени ложиться в больницу на обследование. Именно там она и повстречала Николая.

— В апреле, два года назад. Мы приходили из палаты в комнату отдыха, смотрели телевизор, общались, шутили.

Отморозил ноги и заболел диабетом

Николай Николаевич родился в Казахстане. Когда его родителей не стало, он разругался с братьями и уехал в Ростовскую область искать работу. В разные годы ему пришлось поработать и грузчиком, и водителем, и даже лесорубом.

— Жил я в одном таежном поселке и там сильно отморозил ноги. Сначала подумал: ерунда, пройдет. А потом заболел еще и диабетом. Пытался справляться сам, но самочувствие только ухудшалось, — рассказывает этот 65-летний мужчина.

Вернувшись на Дон, он устроился на металлургический завод. Поселился в комнате в общежитии.

— Как-то раз на улице мне резко стало плохо, земля ушла из-под ног. Знакомый вызвал «скорую». В больнице врачи осмотрели меня и вынесли приговор: в ноге нарушен кровоток, началось омертвение тканей, нужна ампутация. Сначала привели в порядок сердце, потом сделали операцию. Левую ногу отрезали ниже колена, а на правой лишился пальцев.

Николай передвигается с помощью ходунков и на инвалидной коляске Фото: из архива героя публикации.

Когда Раису Давыдовну выписали, Николаю еще предстояло оставаться в палате — послеоперационные раны заживали медленно. Но женщина навещала его почти каждый день: приносила домашнюю еду, делилась новостями из города.

— Раечка — человек с огромным сердцем. Она заботилась не только обо мне, но и о других лежачих больных. Таких людей, как она, – один на миллион.

«Даже самая большая семья не заменит спутника жзни»

В свой день рождения мужчина заказал такси, купил букет цветов и отправился поздравлять свою спасительницу. Там он признался ей в любви. Из-за инвалидности он уже не мог трудиться и после выписки из больницы его ждал только один путь — в дом престарелых. Раиса Давидовна, узнав об этом, твердо решила: друг сердечный теперь будет жить у нее.

— Я не стала подробно расспрашивать Колю о том, что было в прошлом. У него тяжелая судьба. Но главное, что он — хороший человек. А мне одной тоже тяжело — здоровье уже не то. Так мы друг другу и помогаем, поддерживаем. Вдвоем уже не так одиноко.

Когда Николай переехал к Раисе Давидовне, она взялась за его лечение.

— Муж моей внучки — военный хирург. Он подсказал, какую мазь купить и как правильно делать перевязки. Два раза в день я обрабатывала Коле раны. Со временем все зажило. Правда, других болезней хватает: диабет, сердце шалит. Пока живем на мою пенсию, дети подкидывают. Сейчас собираемся оформлять Коле пенсию по инвалидности. Еще нужно сделать ему полис и СНИЛС

Пара все делает вместе, включая готовку Фото: из архива героя публикации.

Светлана, дочь Раисы Давыдовны, помогла Николаю восстановить паспорт — старый документ он потерял. Подключился и гуманитарный пункт Таганрогского благочиния: семье передали лекарства, продукты и ходунки.

Раиса Давыдовна не могла нарадоваться на своего Колю. Он стал помогать женщине по хозяйству, чинил технику.

— Когда я готовлю, он и картошку почистит, и лучок. По вечерам мы вместе смотрим телевизор. Даже самая большая и дружная семья не заменит спутника жизни. Того, с кем ты встречаешь и провожаешь каждый день.