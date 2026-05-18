Предотвратит беду и найдет причину ЧП: В Ростове выбрали победительницу конкурса «Спасать и помогать» среди сотрудниц МЧС

Ростовчанка вместо работы следователя выбрала спасать людей.

Они первыми приходят на помощь: их хладнокровие, дисциплина и умение действовать быстро, четко и слаженно, когда других охватывает паника, спасает жизни. А человечность, умение сочувствовать не оставляют человека один на один с бедой. Все это – о сотрудницах Главного управления МЧС по Ростовской области, участницах конкурса «Спасать и помогать». Три недели, с 22 апреля по 17 мая, читатели «КП – Ростов-на-Дону» отдавали свои голоса за одну или нескольких из 13 представительниц экстренного ведомства. И сегодня мы готовы подвести итоги конкурса.

Третье место: рассказывает о настоящих героях

Анастасия Вергус, ведущий специалист пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, заняла третью строчку, набрав 1668 голосов.

— Еще в школе я решила стать журналистом, — рассказывает Анастасия. — После учебы в РГЭУ устроилась в пресс-службу МЧС. — Работа здесь не только про пожары и чрезвычайные ситуации. Прежде всего — про людей, которые каждый день выполняют огромную работу.

За первые полгода службы Анастасия поработала на учениях, сходила в рейд с инспекторами ГИМС, осветила соревнования спасателей, сняла репортаж из роддома, побывала на тушении пожара.

— А на второй месяц я впервые полетела на вертолете, — делится она. — Этот опыт укрепил мою уверенность: я на правильном пути.

Второе место: «Просто люблю людей!»

Юлия Черновол, главный специалист центра управления в кризисных ситуациях, получила 3458 голосов и второе место.

— Одним из мотивов при выборе профессии было желание помогать: просто люблю людей! — говорит Юлия.

В 2010 году она окончила ЮФУ по специальности «психолог», затем получила диплом юриста. Планировала служить в другом городе, но преподаватель сообщил о вакансии в Ростове.

— Благодаря мудрому наставнику и дружному коллективу мыслей о другой работе не возникало.

Летом 2012 года, спустя полгода после назначения, Юлия участвовала в ликвидации последствий наводнения в Крымске. Получила огромный опыт, познакомилась со специалистами из разных регионов. Это только закалило характер. Недолго работала в пресс-службе, даже училась в информагентстве. Сейчас ведет информационные ресурсы и готовит картографические материалы.

— Никогда не забуду случай, когда в Ростове из задымленной квартиры вынесли троих малышей без сознания, — вспоминает Юлия. — Ту боль и страх за жизни детей в глазах спасателей я не забуду никогда. А мы, психологи, помогаем не только пострадавшим, но и своим сотрудникам — чтобы они не сгорели на работе.

Победительница: «Приятно чувствовать, что чья-то жизнь стала чуть надежнее благодаря тебе»

Полина Долгополова, инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности, стала лидером голосования. За нее наши читатели отдали 3725 «сердец».

— В детстве мечтала стать следователем: искать правду, — вспоминает Полина. — Но мой близкий друг связал жизнь с МЧС, и я поняла: важно не делить людей на плохих и хороших, а просто помогать и спасать.

В 2020 году поступила в ДГТУ по направлению «Пожарная безопасность». Сразу после выпуска пришла в Испытательную пожарную лабораторию. Ее работа делает жизнь людей надежнее. Профилактические визиты предотвращают чрезвычайные ситуации, а экспертиза помогает найти истину там, где почти ничего не осталось.

Поначалу не обошлось без трудностей, но помогла поддержка семьи и коллег. Недавно Полина получила первое звание — лейтенант.

— Радует, что каждый день не похож на предыдущий, — говорит она. — Но свою первую проверку в больнице не забуду. Обеспечить безопасность людей, которые попали в беду, — очень важная задача. Помогать для нас привычно, но все равно приятно чувствовать, что чья-то жизнь стала чуть надежнее благодаря тебе.

Редакция «КП – Ростов-на-Дону» поздравляет победительницу и благодарит всех участниц за смелость и вдохновляющие истории.

