«Он — плохой отец!»: Как женщина родила от подростка, пожаловалась на него и сама попала под следствие

Будучи в отношениях с 14-летним подростком, женщина забеременела Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2021 году 23-летнюю жительницу Ростовской области заподозрили в растлении подростка. Женщина не просто вступила в интимную связь с юношей, но и позже родила от него ребенка.

Как сообщал источник «КП-Ростов-на-Дону», Анастасия и Максим познакомились два года назад. Несмотря на то, что мальчику в то время было только 14 лет, между ними возникли отношения.

Родители обеих сторон знали о связи, однако не возражали. Позднее Анастасия переехала к Максиму и стала жить в доме его семьи. Официально свои отношения они не регистрировали — состояли в гражданском браке.

Позже у Максима и Анастасии родился общий ребенок, но даже эта новость никого не шокировала. Ранний брак супруги и их родители объясняли национальными обычаями.

У пары возникли отношения, несмотря на разницу в возрасте Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дело завели после жалобы на мужа

Максиму не пришлось совмещать учебу и воспитание ребенка — школу он давно бросил. Однако и этот факт не смущал ни его самого, ни взрослых.

История вскрылась случайно — после ссоры между гражданскими супругами. Анастасия отправилась в органы опеки и пожаловалась на отца ребенка.

– Он — плохой отец, – упрекала молодая женщина мужа.

Специалисты приняли жалобу и начали ее рассматривать. Но их внимание больше привлекли не претензии молодой мамы, а возраст ее спутника. Сотрудники тут же связались с полицией.

В отношении Анастасии возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. В дом, где жила пара, нагрянули стражи порядка. Правда, судя по всему, после обращения женщины в опеку влюбленные успели помириться. Они решили подать заявление в загс и узаконить свои отношения.

На эмоциях молодая мама обратилась в органы опеки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Родила от брата

А в 2022 году «КП-Ростов-на-Дону» писала о шокирующей истории из другого района Ростовской области. Во время школьного медицинского осмотра врач выяснил, что одна из 15-летних учениц находится в положении. Причем срок оказался настолько большим, что прерывание беременности было уже невозможным.

Поначалу школьница отказывала раскрывать имя отца ребенка. Но позже, при постановке на учет в женской консультации, призналась, что ждем ребенка от родного старшего брата. Молодой человек оказался уже совершеннолетним, на несколько лет старше сестры.

Выяснилось, что девушка вступала в интимную связь добровольно, когда родители уезжали по делам.

Школьница рассказала об отце ребенка при постановке на учет в женской консультации Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семья отправила беременную на время пожить у родственников. Когда у нее родился ребенок, молодая мама вернулась домой. В отношении брата завели уголовное дело, и на суде он полностью признал свою вину. Его признали виновным по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Его приговорили к году лишения свободы условно.