Общество
21 мая 2026 13:35

100 граммов за 10 тысяч?: Почему в Китае не найти пакетированного чая, а заварка — один из самых дорогих товаров в стране

Ростовчанка побывала в Пекине и узнала главные чайные секреты Поднебесной
Екатерина РУДЕНКО
Ростовчанка побывала в Пекине и узнала главные чайные секреты Поднебесной.

21 мая во всем мире отмечают Международный день чая. Ростовчанка Марина отправилась в Китай и узнала, чем местный чай отличается от обычного, почему в Поднебесной это один из самых дорогих продуктов и как пьют азиатский напиток.

Аромат вместо дегустации

В Пекине чай продают на каждом шагу. Первая лавка попалась россиянке на обычном рынке - среди лавок с одеждой, косметикой и сувенирами. Продавцы плохо говорят по-английски. Но как только слышат «Рашн», на прилавки тут же выставляют банки с заваркой.

- Дегустацию не предложили, зато дали понюхать. А пахло так вкусно, что уйти с пустыми руками было невозможно. Один грамм стоил чуть больше одного юаня — около 15 рублей. За 50 граммов отдала 65 юаней.

Вечером в отеле Марина и ее молодой человек заварили чай. Их удивил насыщенный вкус напитка.

- С магазинными пачками из России даже сравнивать смешно. Сразу поняла, что надо отправляться на охоту за китайским чаем.

В городе можно найти много чайных магазинов.

Тайна ценника

По сравнению с другими продуктами чай в Китае действительно стоит немало. Например, в Пекине бутылка воды обойдется в 20 рублей, полкило куриной грудки стоит 150 рублей, а отборные помидоры — всего 60.

И это не удивительно. Как рассказала продавщица чайной лавки, куда отправилась ростовчанка, производство чая в Поднебесной - процесс сложный и требует много ресурсов. Так, для его сбора не привлекают машины - только кропотливый ручной труд. Стоимость товара также зависит от плантации, времени сбора и возраста куста.

Особую ценность имеют выдержанные сорта. Знаменитый пуэр или белый чай могут хранить в специальных условиях по 10 лет и даже больше. С годами лист ферментируется, приобретает глубокий вкус, а его цена взлетает до небес. Отсюда и ценник, который легко доходит до 10 тысяч рублей за 100 граммов.

Местный студент Ван признался, что классические церемонии отнимают много времени.

«Сказали, что это лучший чай в их жизни!»

Мэй провела для Марины целую чайную церемонию. Принесла поднос, на котором стояло 50 крошечных пиал с уже разлитым напитком. Выбор поражал воображение: пуэр, улун, знаменитый Да Хун Пао, Те Гуань Инь, нежный жасминовый и десятки других сортов.

Марина попробовала несколько и попросила насыпать 50 граммов одного из понравившихся. Но продавщица щедро отмерила все 150. Туристка решила, что это знак судьбы, и купила весь пакет.

- Решила, что это знак судьбы и купила весь пакет, — улыбается Екатерина. — Это ягодно-цветочный сбор - сладкий даже без сахара. Вкус просто фантастический. Дома в России я напоила им маму, бабушку и соседку. Все в один голос сказали, что это лучший чай в их жизни.

Сами местные жители редко покупают заварку в обычных супермаркетах.

Не покупают в супермаркетах и пьют без сладостей

Местные жители редко покупают заварку в обычных супермаркетах. За хорошим товаром они едут на огромные специализированные рынки, заказывают листья напрямую у фермеров или ходят в проверенные лавки к знакомым продавцам.

- Мы никогда не пьем чай огромными кружками, как в России, — объяснила Мэй. — Но сложные ритуалы с крошечными пиалами — это для неспешных бесед, выходных или встреч с гостями. В такие дни напиток заваривают проливами. Воду заливают на несколько секунд и тут же сливают, чтобы вкус раскрывался постепенно.

В обычной же рабочей рутине все намного проще. Местные просто кидают щепотку листьев в стеклянную колбу или кружку-термос и подливают кипяток в течение всего дня.

- А вот сладости вприкуску мы почти не едим. Печенье или шоколад убивают истинный вкус. Максимум — подаем к столу орешки или дынные семечки.

Страсть молодежи - холодный чай

А что же молодежь? Местный студент Ван признался, что классические церемонии отнимают много времени.

- Утром я просто кидаю горсть листьев в термос, заливаю кипятком и бегу на учебу, смеется парень. — Воду можно долить в любом кулере на кампусе.

В Китае можно купить холодный чай.

Но настоящая страсть китайской молодежи — холодный чай. На полках магазинов стоят сотни пластиковых бутылок: с сахаром и без, с виноградом, вишней, арбузом. Ван покупает такой напиток каждый день после пар, чтобы освежиться.

Кстати, даже привычного русскому человеку черного чая на полках почти нет. Все огромное торговое пространство заставлено зелеными сортами, улунами и пуэрами в красивых жестяных банках или в виде прессованных блинов.

- Я поняла, что в Китае чай — это не просто способ запить бутерброд на бегу, — говорит Марина. — Это целая философия и повод сделать паузу в суете шумного мегаполиса. Эта поездка полностью перевернула мое отношение к привычным вещам.

