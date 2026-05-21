«Я испугалась»: Как женщина убила друга детства, который помогал ей уладить вопрос с ипотекой

Дончанка убила мужчина, который из жалости пустил ее к себе пожить

В 2024 году в Багаевском районе Ростовской области вынесли приговор 39-летней Ирине. Ее обвинили в убийстве знакомого — старого друга детства, у которого она жила.

Больше всего мечтала о квартире

По информации источника «КП-Ростов-на-Дону», Ирина жила скромно. На тот момент ей было почти сорок, а собственной квартиры не имелось. Самым заветным желанием женщины оставалось собственное жилье.

Однако денег не хватало даже на самый маленький первый взнос по ипотеке. А с учетом того, что она параллельно снимала квартиру, накопить на свой угол было совсем непросто.

Однажды женщина встретила Игоря — старые приятели разговорились. Мужчина признался, что живет один: сын уже взрослый, а устроить личную жизнь так и не вышло.

Мечтавшая о своей квартире женщина попала под следствие

Ирина пожаловалась на свои проблемы с жильем. Неожиданно Игорь тут же пригласил ее переехать к нему: платить за комнату не нужно, только покупать продукты и спиртное.

— А все остальное сможешь откладывать, — объяснял мужчина.

Предложение звучало заманчиво, и Ирина его приняла. Через пару дней она переехала к старому знакомому.

Позже выяснилось, что Игорь очень любил выпивать — алкоголь ему приходилось покупать чуть ли не каждый день. Все чаще Игорь звал Ирину выпить с ним, и она почти не отказывалась. Об этом потом расскажет следователям его взрослый сын.

Женщину сразу задержали

«Часто меня выгонял»

В тот день Игорь снова отправил Ирину за покупками, но женщина отказалась. Это привело мужчину в ярость. Как позднее рассказывала сама дончанка на допросе, он начал выгонять ее из квартиры, а затем и вовсе ударил.

- Вообще, он и до этого часто меня выгонял и бил, а наутро умолял простить. Жалко его было, поэтому заявлений я не писала, — поясняла она.

Но в этот раз, по словам Ирины, приятель был особенно жесток.

- Поэтому я испугалась и разозлилась одновременно. Схватила биту.

Ирину отправили в колонию общего режима

Игорь получил смертельные травмы. Женщину задержали сразу же. В отношении Ирины завели уголовное дело об убийстве. Она полностью признала вину. Позже суд назначил женщине наказание в виде семи лет и четырех месяцев в колонии общего режима.