Назвал кодовое слово «Пингвин»: 19-летняя девушка из Ростовской области поехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 6,6 млн рублей

Мошенники выуживают деньги не только у пожилых людей, но и у молодежи. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодая жительница Ростовской области обналичила 6,6 миллионов рублей, чтобы передать мошенникам. Для этого она даже отправилась из Волгодонска в Москву!

Для того, чтобы отдать курьеру деньги, девушка поехала в Москву. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Сообщил про адресную помощь

ЧП случилось в апреле, когда 19-летней девушке позвонил неизвестный. Он сообщил, что ей положена адресная помощь и попросил продиктовать ему номер СНИЛС. Когда она это сделала, мужчина завершил разговор.

Почти сразу телефон девушки снова зазвонил. Новый собеседник представился сотрудником силового ведомства и сообщил сбитой с толку дончанке, что от ее имени переводятся деньги в недружественное государство. Мол, если не хочет, чтобы ее привлекли к уголовной ответственности, то должна строго выполнять его указания.

Затем «силовик» перевел разговор на «коллегу из финансовой организации». Якобы та поможет обезопасить средства на банковском счете. Мошенница сообщила девушке, что ей надо обналичить деньги и передать надежному человеку для декларирования, иначе они будут арестованы.

- Просто некомфортно, что не понимаю некоторые вещи. Главное, чтобы ко мне вопросов не было у государства, - писала девушка собеседникам в мессенджере.

- Это нормально, что вы не понимаете чего-то. Вы ведь впервые в такой ситуации. Все будет хорошо, не переживаейте, - отвечали те.

По указке звонивших дончанка сняла в банке деньги, объяснив специалисту, что собирается купить автомобиль. К слову, эту легенду для нее тоже придумали звонившие...

Звонившие велели девушке обналичить средства и передать курьеру. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Поехала в Москву

После этого мошенники велели девушке ехать в Москву по указанному адресу и передать деньги курьеру, который назовет кодовое слово - «Пингвин». Жертва послушно выполнила и эту инструкцию.

Позже несчастная поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В отношении лиц, разыгравших спектакль ради крупной наживы, было возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных противоправных действий, - прокомментировали в пресс-служба донского главка МВД.

Сотрудники полиции напоминают: ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные, коды или данные о картах и счетах неизвестным людям по телефону. При поступлении подобных звонков не нужно совершать каких-либо операций по указанию собеседника. Кроме того, не стоит переходить по ссылкам из сообщений незнакомцев и устанавливать подозрительные приложения.

Когда девушка поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также

Все что было в доме: В Ростове 16-летняя студентка отдала мошенникам драгоценности родителей