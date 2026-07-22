«Вода только его и держит»: В Ростове лодочный гараж Чемпиона Европы с болезнью Паркинсона объявили вне закона

Вся жизнь Сергея Кузнецова была связана с водной стихией. Фото: из архива героя публикации..

Ростовчанин Сергей Кузнецов с трудом разговаривает и страдает от тремора из-за болезни Паркинсона. Но стоит ему отчалить от берега в моторной лодке, как на душе становится легче. Однако суд обязал пожилого мужчину снести эллинг. Такая же участь постигла и другие семьи.

Среди тех, кто должен снести свой лодочный гараж - инвалиды и пенсионеры. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Объявлен вне закона

Сергей Кузнецов не представляет своей жизни без водного простора. Свою первую моторную лодку — обь — он купил в 21 год. Мужчина окончил Ростовское речное училище, работал на судах загранплавания, а позже 40 лет преподавал в Институте водного транспорта имени Г. Я. Седова. Кроме того, он - чемпион Европы по водно-моторному спорту, тренер и профессионал в области «малого» судостроения. Именно Сергей Александрович создал легкий пожарный катер для тушения сухого камыша на берегах водоемов.

- Мне всегда хотелось иметь свой эллинг, поэтому 20 лет назад я вступил в потребительский лодочный кооператив. Купил уже готовый гараж, поближе к воде. Сейчас в нем хранятся две моторные лодки и одна спортивная. С 1 мая до ноября мы с единомышленниками отправляемся путешествовать по рекам, изучаем берега. Водный туризм — моя страсть, - рассказал ростовчанин.

Пожилой мужчина признается, что любимое дело помогает ему сопротивляться болезни Паркинсона — увы, неизлечимой. А вот известие, что его лодочный гараж объявлен вне закона подкосило пенсионера.

Сергей Кузнецов - тренер по водно-моторному спорту. Фото: из архива героя публикации.

Мечтали о спокойной старости

Потребительский лодочный кооператив был создан в поселке Александровка в 1987 — землю для него выделил муниципалитет. Местность здесь была заболоченная, поэтому люди засыпали ее грунтом, а уже потом начали строить гаражи для лодок. В кооператив вступали все новые участники, чтобы путешествовать по реке, ловить рыбу и просто дышать свежим отдыхом. Площадь кооператива - 1, 7 гектара. Муниципальная земля находится у него долгосрочной аренде — до 2052 года. Всего же в нем состоят 400 человек. Среди них - Наталья Шаталова с мужем.

- Мы продали дом моей мамы в деревне, и дом свекров, чтобы вступить в кооператив и построить лодочный гараж. Я больше сорока лет трудилась на предприятии, имею звание ветерана труда, муж — военный пенсионер, получил инвалидность во время службы, сын - ветеран боевых действий. Но наши былые заслуги никого не интересуют.

По словам ростовчан, гром грянул в 2024 году, когда они получили по почте исковое заявление. В нем говорилось, что капитальное строительство в прибрежной защитной полосе запрещено, мол, будьте любезны — уберите.

Участники кооператива пошли к председателю и спросили, почему спустя 25 лет гаражи вдруг стали «незаконными». Но мужчина только развел руками и посоветовал обратиться к адвокату.

Многие ростовчане строили лодочные гаражи ради тихого отдыха на природе. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Велели снести

Оказалось, что Волго-Донской транспортный прокурор подал иск в суд Пролетарского района, чтобы обязать владельцев снести эллинги. По мнению надзорного ведомства люди построили себе не просто гаражи, а капитальные дома. Однако разрешения на это им никто не давал. Кроме того, строения расположены в водоохранной и рыбоохранной зонах Дона.

Пролетарский районный суд не нашел оснований для сноса гаражей, но прокурор обжаловал решение в областном.

- Теперь мы должны снести гаражи сами, либо власти сделают это за нас и взыщут стоимость работ. Вот только непонятно, почему 25 лет гаражи никому не мешали, а сейчас стали мозолить глаза. И как быть с другими — по-настоящему огромными элитными строениями на первой береговой линии? Что-то не верится, что их тоже будут сносить, - говорит Наталья.

Редакция «КП-Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в Южную транспортную прокуратуру. Как только получим ответ – сразу его опубликуем.

Всего в потребительском лодочном кооперативе состоят 400 человек. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также

«Нас хотят переселить в бараки»: к Президенту обратились ростовчане, дом которых в тайне признали аварийным