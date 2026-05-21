В Ростове представили новый учебник истории Донского края

В Ростове прошел круглый стол на тему «Учебник истории Донского края: настоящее и будущее регионального исторического образования в школе», организатором которого выступило Законодательное собрание Ростовской области. В обсуждении приняли участие законодатели, представители региональных органов власти, педагогического сообщества и общественности. Главной темой встречи стала презентация готового комплекта учебников, который вскоре появится во всех школах региона.
Работа над учебником велась не один год, однако ключевым стимулом для активизации процесса стало федеральное законодательство и решения, принятые на региональном уровне. Как отметили участники дискуссии, импульс работе придал указ Президента о государственной политике в сфере исторического образования, вышедший в мае 2024 года, который прямо предписывал разработать единые учебники истории, включающие историю родного края.
Существенную роль сыграла и инициатива донских парламентариев. В 2023 году депутаты внесли изменения в областной закон о патриотическом воспитании, отдельно прописав полномочия Министерства образования по содействию преподаванию истории региона.
О важности изучения локальной истории для формирования личности и патриотизма высказался первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов. Парламентарий подчеркнул, что в Год единства эта тема приобретает особое звучание.
— Мы видим завершающий этап подготовки этого краеведческого подхода к изучению истории, когда каждый мальчишка, каждая девчонка, учащиеся в школе, получает информацию не об истории вообще. Например, не о том, что происходило в Италии во время Возрождения. Хотя и это очень нужно и важно. Они должны понимать, что в это же время у нас происходили тоже значимые события, — сказал Александр Шолохов.
Он отметил, что это важно для формирования самосознания в большой, многокультурной стране.
О содержании нового учебного комплекта рассказала председатель комитета Законодательного собрания по образованию Светлана Мананкина. Разработкой пособия занимался областной институт развития образования при активном участии ученых Южного федерального университета и Донского государственного технического университета.
Учебник уже прошел научную экспертизу Российской академии наук и педагогическую экспертизу университета имени Герцена, а также внесен в федеральный перечень разрешенных к использованию в школах пособий.
— Учебник этот состоит из трех частей для каждого из классов, в которых изучается именно история нашего края. Это 5 класс с древнейших времен по 16 век, это 6 класс с 17 века по 19, и это 7 класс, где 20 век и первая четверть 21 века, в котором мы живем. И все здесь завершается самыми современными событиями, подвигами во время специальной военной операции, — рассказала Светлана Мананкина.
По словам парламентария, курс является не факультативом, а обязательной частью предмета «История». Он будет преподаваться в последней четверти в 5–7-х классах и составит примерно 22% от общего объема преподавания истории в этих параллелях.
Большое внимание выступающие уделили практической части обучения. Учебник содержит QR-коды, ведущие на виртуальные туры по музейным экспозициям. Однако, по мнению Светланы Мананкиной, заменить реальное посещение музеев технологиями невозможно.
— Я, как мама семиклассницы, совершенно четко понимаю, что никакая виртуальная экскурсия не заменит реального общения с историей в залах нашего музея-заповедника Михаила Александровича Шолохова, Азовского музея или Новочеркасского музея истории Донского казачества. Наша задача — привести детей в музей, — подчеркнула депутат.
Программа «Пушкинская карта», которая могла бы помочь с организацией походов в музеи, начинает действовать только с 14 лет, когда изучение истории родного края по федеральным стандартам уже заканчивается. Светлана Мананкина выразила надежду на диалог с федеральным центром о расширении возрастных рамок программы карты.
Сигнальные экземпляры учебников уже отпечатаны. Сейчас решается вопрос о массовом тираже. Министерство образования рассматривает предложения от трех издательств, и выбор будет сделан в пользу наилучшего соотношения цены, качества и скорости доставки во все школы к 1 сентября.
— Тираж немалый. У нас в каждой параллели - 5, 6 и 7 классов - учится порядка 50 тысяч школьников. То есть общий тираж это порядка 150 тысяч. Задача непростая, но министерство поступательно, шаг за шагом идет к ее выполнению, — добавила Светлана Мананкина.
Параллельно подготовлена и электронная версия учебника, с которой педагоги смогут ознакомиться до получения печатных экземпляров. Также к комплекту прилагается и методическое пособие. Учителя, которым предстоит вести новый курс, уже прошли дополнительную переподготовку.