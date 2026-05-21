В Ростове представили новый учебник истории Донского края

Перед началом учебного года предстоит напечатать около 150 тысяч экземпляров учебников, чтобы обеспечить ими более 50 тысяч учеников в каждой параллели.

В Ростове прошел круглый стол на тему «Учебник истории Донского края: настоящее и будущее регионального исторического образования в школе», организатором которого выступило Законодательное собрание Ростовской области. В обсуждении приняли участие законодатели, представители региональных органов власти, педагогического сообщества и общественности. Главной темой встречи стала презентация готового комплекта учебников, который вскоре появится во всех школах региона.

Путь к созданию учебника

Работа над учебником велась не один год, однако ключевым стимулом для активизации процесса стало федеральное законодательство и решения, принятые на региональном уровне. Как отметили участники дискуссии, импульс работе придал указ Президента о государственной политике в сфере исторического образования, вышедший в мае 2024 года, который прямо предписывал разработать единые учебники истории, включающие историю родного края.

Существенную роль сыграла и инициатива донских парламентариев. В 2023 году депутаты внесли изменения в областной закон о патриотическом воспитании, отдельно прописав полномочия Министерства образования по содействию преподаванию истории региона.

Мнение депутата Госдумы

О важности изучения локальной истории для формирования личности и патриотизма высказался первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов. Парламентарий подчеркнул, что в Год единства эта тема приобретает особое звучание.

— Мы видим завершающий этап подготовки этого краеведческого подхода к изучению истории, когда каждый мальчишка, каждая девчонка, учащиеся в школе, получает информацию не об истории вообще. Например, не о том, что происходило в Италии во время Возрождения. Хотя и это очень нужно и важно. Они должны понимать, что в это же время у нас происходили тоже значимые события, — сказал Александр Шолохов.

Он отметил, что это важно для формирования самосознания в большой, многокультурной стране.

Комплект состоит из трех частей для 5, 6 и 7-х классов, а также методического пособия для учителей.

Структура и содержание

О содержании нового учебного комплекта рассказала председатель комитета Законодательного собрания по образованию Светлана Мананкина. Разработкой пособия занимался областной институт развития образования при активном участии ученых Южного федерального университета и Донского государственного технического университета.

Учебник уже прошел научную экспертизу Российской академии наук и педагогическую экспертизу университета имени Герцена, а также внесен в федеральный перечень разрешенных к использованию в школах пособий.

— Учебник этот состоит из трех частей для каждого из классов, в которых изучается именно история нашего края. Это 5 класс с древнейших времен по 16 век, это 6 класс с 17 века по 19, и это 7 класс, где 20 век и первая четверть 21 века, в котором мы живем. И все здесь завершается самыми современными событиями, подвигами во время специальной военной операции, — рассказала Светлана Мананкина.

По словам парламентария, курс является не факультативом, а обязательной частью предмета «История». Он будет преподаваться в последней четверти в 5–7-х классах и составит примерно 22% от общего объема преподавания истории в этих параллелях.

Связь с музеями и вопрос «Пушкинской карты»

Большое внимание выступающие уделили практической части обучения. Учебник содержит QR-коды, ведущие на виртуальные туры по музейным экспозициям. Однако, по мнению Светланы Мананкиной, заменить реальное посещение музеев технологиями невозможно.

— Я, как мама семиклассницы, совершенно четко понимаю, что никакая виртуальная экскурсия не заменит реального общения с историей в залах нашего музея-заповедника Михаила Александровича Шолохова, Азовского музея или Новочеркасского музея истории Донского казачества. Наша задача — привести детей в музей, — подчеркнула депутат.

Программа «Пушкинская карта», которая могла бы помочь с организацией походов в музеи, начинает действовать только с 14 лет, когда изучение истории родного края по федеральным стандартам уже заканчивается. Светлана Мананкина выразила надежду на диалог с федеральным центром о расширении возрастных рамок программы карты.

Планы по печати

Сигнальные экземпляры учебников уже отпечатаны. Сейчас решается вопрос о массовом тираже. Министерство образования рассматривает предложения от трех издательств, и выбор будет сделан в пользу наилучшего соотношения цены, качества и скорости доставки во все школы к 1 сентября.

— Тираж немалый. У нас в каждой параллели - 5, 6 и 7 классов - учится порядка 50 тысяч школьников. То есть общий тираж это порядка 150 тысяч. Задача непростая, но министерство поступательно, шаг за шагом идет к ее выполнению, — добавила Светлана Мананкина.

Параллельно подготовлена и электронная версия учебника, с которой педагоги смогут ознакомиться до получения печатных экземпляров. Также к комплекту прилагается и методическое пособие. Учителя, которым предстоит вести новый курс, уже прошли дополнительную переподготовку.