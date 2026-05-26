«Я полюбила другого»: Мужчина схватил табурет и напал на соперника, застав его за интимом с бывшей

Ревнивец не смог смириться с новым романом сожительницы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Точку в этом деле суд поставил в 2024 году. 37-летний Артем никак не мог смириться с тем, что его 33-летняя супруга Елена ушла к другому. В итоге мужчина решил разобраться с тем, кого считал соперником.

После очередной ссоры познакомилась с новым мужчиной

Артем и Елена официально не регистрировали брак, но жили вместе и считали себя супругами. Однако в какой-то момент женщину перестали устраивать эти отношения. Как потом расскажет она в суде, Артем постоянно ее ревновал, унижал и даже поднимал на нее руку. Какое-то время она не уходила, потому что не работала и полностью финансово зависела от мужа.

Решающий конфликт, который в итоге поставил точку в отношениях, случился однажды утром. Артем, хлопнув дверью, уехал на работу, а Елена отправилась в магазин.

Агрессора отвезли на допрос сразу после нападения Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Там она познакомилась с Максимом, и они сразу разговорились. Судя по всему, у обоих возникла симпатия к друг другу. Новый знакомый позвал женщину в гости, и она согласилась.

— Мы болтали обо всем на свете и поняли, что нас многое объединяет, — вспоминает женщина.

В тот же день они вступили в интимные отношения. А около шести вечера Елена засобиралась домой — как раз должен был вернуться Артем.

«Я к тебе больше не вернусь»

На следующий день, проводив мужа на работу, женщина поспешила на свидание. Почти неделю она тайно встречалась с Максимом, пока отсутствовал супруг. Однажды она даже рассказала Артему, что у нее появился новый знакомый, правда умолчала о том, что для нее он уже не просто друг. Однако муж что-то заподозрил.

Так, в один из рабочих дней он внезапно вернулся домой, но Елену там не обнаружил и начал названивать ей на мобильный. В какой-то момент та все-взяла ответила и рассказала, что она в гостях.

— Я предлагал забрать ее, но она отказалась и сбросила вызов. Тогда я стал звонить еще, — объяснял Артем.

В какой-то момент терпение Елены лопнуло. Она подняла трубку и сообщила, что уходит от мужчины.

— Я к тебе больше не вернусь. Я полюбила другого и буду жить с ним, - сказала Елена.

После этого, что показать серьезность намерений, Елена включила громкую связь — Максим подтвердил все, что она сказала.

Пострадавший три недели пролежал в больнице Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

«У меня «снесло крышу»

Артем пришел в ярость и начал угрожать сопернику. После неприятного разговора Максим пожаловался на произошедшее родному брату, но расставаться с Еленой даже не думал.

При этом обманутый гражданский муж был настроен серьезно. Уже спустя пару часов после разговора он оказался в спальне нового возлюбленного.

— Они лежали без одежды, и у меня просто «снесло крышу», — позже расскажет Артем на допросе.

Мужчина схватил табуретку и напал на Максима. Даже когда пострадавший упал с кровати и потерял сознание, Артем не остановился.

Чем бы все закончилось — неизвестно, если бы не брат пострадавшего. После тревожного разговора с Максимом он не мог найти себе места.

Осужденного отправили в колонию Фото: Борис КОКУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— Я переживал и решил пойти к Максиму. Застал страшную картину: брат лежит на полу без одежды, рядом — табуретка. Артем все еще был в квартире. Я скрутил его, вызвал полицию и скорую помощь.

Максим серьезно пострадал - он провел в больнице почти три недели.

По данным суда, в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд приговорил мужчину к двум годам колонии общего режима.