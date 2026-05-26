Купаются в фонтане даже в ливень и поют на теплоходе: Как ростовские выпускники отмечают Последний звонок 26 мая

Во вторник, 26 мая, в Ростове-на-Дону прозвенел Последний звонок. Всего в Донской столице в этом учебном году прощались со школой более 12 тысяч девятиклассников и почти пять тысяч выпускников 11 классов.

Торжественные линейки провели в помещениях, но это было лишь начало праздника. Сразу после церемоний толпы старшеклассников высыпали на улицы, в парки и на набережную. Парни - в рубашках, девушки - в школьной форме с белоснежными фартуками и лентами выпускников через плечо – город пестрел нарядной молодежью.

Корреспонденты «КП - Ростов-на-Дону» запечатлели самые яркие моменты праздника.

«18 мне уже!»

Самым главным местом притяжения стала набережная Дона. Здесь выпускники катались на теплоходе и хором пели песню «18 мне уже!» группы «Руки вверх».

– Забирай меня скорей, увози за сто морей, – кричали и мальчишки, и девчонки, исполняя хит времен юности их родителей.

Порывы ветра трепали волосы и поднимали фартуки – девушкам то и дело приходилось придерживать подол юбок или платьев. Те, кто успел переодеться в майки и джинсы, чувствовали себя увереннее.

Погода преподнесла ребятам не самый лучший сюрприз: еще вчера столбики термометров показывали под +30 градусов, а сегодня заметно похолодало. Однако это не охладило пыл выпускников.

Многие решили остудить разгоряченные подготовкой к экзаменам головы и забежали прямо в фонтан. Одни радостно плескались в прохладной воде, другие подбадривали в стороне и снимая происходящее на видео.

Под струями фонтана

Перемещаемся на самую зеленую городскую улицу – Пушкинскую. Здесь - яблоку негде было упасть: молодые, красивые, счастливые лица повсюду.

Среди классических черно-белых нарядов особенно выделялись выпускницы школы № 111 – девчонки в ярко-красных платьях приехали всем классом в центр города.

Выпускники 11 класса гимназии № 95 Ренат и Дарина рассказали о своих планах.

- Хочу поступить в РИНХ на специальность «экономическая безопасность».

- А я стану инженером-конструктором. Для этого буду учиться либо в Ростове, либо в Москве.

Ребята сдают русский язык, профильную математику, а также обществознание и физику.

- Весь год готовились, теперь ЕГЭ покажет, чего нам удалось добиться.

А девятиклассники 11-го лицея бегали под струями фонтана у Публичной библиотеки.

Приятно, что выпускные классы гуляют не обособленно. Вот, ученик девятого класса школы № 40 приехал поддержать товарища – выпускника 11 класса. Гуляли в Ростове даже одиннадцатиклассники из аксайской школы № 4.

Выпускники девятых классов школы № 3 и лицея № 69 поделились планами на будущее. Четверо ребят собираются идти в 11 класс.

- А я после девятого пойду в колледж культуры, - поделилась одна из девушек.

- После 11 класса пойду учиться на журналиста! - твердо заявила другая.

Очереди на аттракционах

Еще одной точкой притяжения стал парк Революции. Там выстроились очереди из выпускников на аттракционы.

В парке Горького тоже было многолюдно: некоторые ребята мерились силой у боксерской груши.

А потом пошел дождь, но непогода, кажется, не испортила настроение . На набережной выпускники гуляли под ливнем, пели хором, танцевали и даже водили хороводы, продолжали купаться в фонтане.

Это к удаче на экзаменах!

Тем временем в МЧС продлили штормовое предупреждение:

– По данным Ростовского гидрометцентра, днем и до конца суток 27 мая, а также ночью и утром 28 мая местами в Ростовской области ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20–25 метров в секунду.

Но выпускников это уже не пугает. Даже ливень и штормовой ветер не испортил ребятам праздник. Напротив, купание в фонтане под проливным дождем станет для многих самым ярким воспоминанием о Последнем звонке. Будем считать, что это к удаче на экзаменах!

