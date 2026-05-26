Герои Дона - управленцы нового поколения: Участники программы проходят стажировки в администрациях и проводят уроки мужества

Участники программы «Герои Дона» проходят третий этап стажировки.

В Ростовской области продолжается подготовка управленцев из числа участников спецоперации. В марте стартовал третий модуль программы «Герои Дона», посвященный региональному и муниципальному управлению. В апреле бойцы приступили к стажировкам, которые продлятся до июня. Обучение, напомним, проходит на базе Южно-Российского института управления Президентской академии по инициативе губернатора Юрия Слюсаря - это региональный аналог федеральной программы «Время героев».

Чему учатся

Участники первого потока осваивали стратегическое планирование, взаимодействие между уровнями власти, механизмы государственно-частного партнерства.

Отдельное внимание уделили социальной политике, работе с молодежью, инициативному бюджетированию, маркетингу территорий, а также инструментам повышения инвестиционной привлекательности и цифровой трансформации.

Живые примеры

Юрий Шаповалов из Матвеево-Курганского района, награжденный медалью Жукова, проходит практику в местной администрации. Его наставник - глава района Дина Алборова.

Максим Назаров из Константиновского района, имеющий медаль «За отвагу» и Георгиевский Крест IV степени, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и выполнял задачи в Сирии. Теперь он осваивает гражданскую профессию в администрации родного района.

Константин Немцев стажируется в мэрии Таганрога, изучая архитектуру, строительство и вопросы муниципальной собственности. Ветеран удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Дмитрий Таранов из Красносулинского района успешно прошел стажировку в районной администрации.

– Недавно он защищал Родину в зоне СВО, а сегодня проходит второй этап обучения. С каким старанием Дмитрий погружается в новое дело! Он не просто изучает теорию, а уже применяет знания на практике: участвует в совещаниях, общается с молодежью, переносит свои лидерские навыки в мирную жизнь, - поделился глава района Иван Кирпичков.

Илья Лозовой проходит практику в администрации Ремонтненского района. Он нарабатывает опыт по нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, участвуя в уроках мужества и патриотических встречах. Ветеран также включен в состав межведомственной рабочей группы при губернаторе.

В администрации Новочеркасска стажируется Вадим Трухинцов. Он изучил деятельность десяти ключевых подразделений, рассмотрел принципы формирования городского бюджета, основы финансового контроля, механизмы развития экономики, предпринимательства и инвестирования. В отделе по работе с молодежью ознакомился с программой патриотического воспитания и развитием волонтерского движения. Полученные знания он будет воплощать во время стажировки в филиале «Россети-Юг» в Новочеркасске.

Связь поколений

Участники проекта также проводят патриотические встречи со школьниками. На сегодня уроки прошли в 15 образовательных организациях региона, охватив около 700 человек.

Ребятам демонстрируют амуницию, снаряжение и оборудование, которое используют современные бойцы на фронте. Цель – сохранить историческую память о подвигах героев Великой Отечественной войны и СВО, передать молодому поколению уважение к защитникам Отечества.

Таким образом, кадровая программа «Герои Дона» дает ветеранам возможность не только получить новые компетенции, но и продолжить служение Родине уже на гражданском поприще - в органах власти, на предприятиях и в общественных организациях.

