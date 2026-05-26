Когда слово действительно лечит: Как вернувшимся с передовой бойцам и их близким получить бесплатную профессиональную поддержку

Вопрос адаптации ветеранов после возвращения с передовой стоит очень остро. Как отметил наш земляк, Герой России Андрей Манухин, бойцам непросто привыкнуть к гражданской жизни. Без профессиональной помощи этот процесс может растянуться на годы, но с ней его удается заметно сократить.

Для этого в ростовском филиале фонда «Защитники Отечества» ветераны СВО, их родные и семьи погибших могут получить бесплатную психологическую поддержку.

Когда стоит обратиться к психологу

Специалисты-психологи прикомандированы к филиалу минздравом. Социальные координаторы признают, что, к сожалению, не все, кому требуется помощь, готовы обращаться за ней. Как объяснила психолог Ольга Гавриленко, особое внимание стоит уделить своему состоянию, если появились проблемы со сном, тревога, стресс или панические атаки.

- Чаще всего на консультации приходят женщины: мамы, жены, вдовы. Они открыты к диалогу, настроены найти выход из сложной ситуации и осознают, что помощь нужна.

Однако иногда решаются и мужчины.

- Один из бойцов сам признал, что у него есть проблема. Мы буквально за руку привели его к психологу. Позже он привел супругу, поработали и с ней. В итоге им удалось решить конфликт, и каждый остался доволен.

«Нашла силы жить за двоих»

Не пожалела, что пришла на консультацию и ростовчанка Жанна Августинович, похоронившая сына Романа.

Гвардии старший лейтенант Роман Перов родился в Ростове-на-Дону. Окончил школу № 93, затем медицинский университет. В 2016 году подписал контракт с Минобороны, служил в Севастополе в бригаде морской пехоты. Участвовал в спецоперации в Сирии, был миротворцем в Нагорном Карабахе. И с первого дня СВО находился на передовой. Мужчина был награжден медалью Суворова и дипломом премии лучшим врачам России «Призвание». В июле 2022 года Роман погиб при освобождении Мариуполя.

Когда мама осталась одна, в ростовском филиале «Защитников Отечества» ей назначили персонального социального координатора, там же предложили помощь психолога.

- Мне было непросто перенести гибель сына. Меня пригласили на консультацию к специалисту Ольге Гавриленко. Ольга Михайловна помогла справиться и примириться с утратой. Благодаря ее поддержке я нашла в себе силы жить теперь за нас двоих, - рассказывает Жанна.

Ростовчанка нашла отдушину в том, чтобы увековечить память сына. Вместе с координатором мама погибшего офицера провела большую работу. Фотографии и документы Романа передали в архив Ростовской области. Также копии отправились в музей «Самбекские высоты» для пополнения экспозиции, посвященной бойцам СВО - жителям Дона. За воспитание сына глава города вручил Жанне Августинович благодарность администрации Ростова-на-Дону.

Разговоры со специалистом помогают найти силы жить дальше или избавиться от неконтролируемой тревоги, слово действительно лечит, особенно когда его произносит профессионал. Нашим бойцам и их родным стоит помнить, что им готовы прийти на помощь, главное - не бояться обратиться.

НА ЗАМЕТКУ

Помоги себя сам

Какую помощь можно получить на приеме у психологов? Простые и понятные техники, с которыми можно справиться, например, с паническими атаками - внезапными приступами безотчетного ужаса. Для здоровья они не опасны, но способны превратить в пытку обычный поход в магазин или поездку в автобусе.

- Симптомы напоминают инфаркт: сердце колотится или замирает, не хватает воздуха, кружится голова, бросает в жар и холод. Дрожат колени, немеют конечности, бегут мурашки, в горле ком, пропадает голос, портится зрение, нарушается координация. Человек боится обморока, смерти, безумия, становится раздражительным и агрессивным, поясняет психолог, – перечисляет возможные признаки панической атаки психолог.

Впервые столкнувшись с внезапным страхом, человек не знает, как успокоиться. Он начинает бояться повторения приступа - и попадает в замкнутый круг. Чтобы вырваться из него, специалисты советуют использовать технику заземления. Ее суть - переключить внимание с внутренних переживаний на внешние объекты.

– Сначала найдите глазами пять предметов: внимательно рассмотрите каждый, задержитесь на деталях. Затем отыщите четыре вещи, которые можно потрогать: сосредоточьтесь на тактильных ощущениях, проговорите про себя, что чувствуете. Далее прислушайтесь к трем звукам: напрягите слух, попробуйте мысленно нарисовать картину происходящего. Потом уловите два запаха, опишите их, вспомните связанные с ними моменты. И наконец, найдите один предмет, который можно попробовать на вкус: вспомните, когда вы его пробовали, с кем и где, - инструктирует психолог. - Такая простая практика помогает вернуть контроль над телом и остановить панику.

АЛЛО!

Записаться на прием можно через социального координатора или по телефону 8-863-285-05-02.

