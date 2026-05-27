Пора позаботиться о здоровье: Как после возвращения со службы ветерану СВО получить путевку в санаторий

После тяжелых ранений и долгих месяцев на передовой организм нуждается в восстановлении. И бойцы могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение. Российские здравницы с их минеральными водами, целебными грязями и современными программами реабилитации ждут героев. Узнали, кому положена путевка, какие бумаги надо собрать и куда обращаться.

Кто может рассчитывать на оздоровление

Участники СВО имеют право на бесплатную путевку один раз в год. Пребывание в санатории длится от 14 до 21 дня. Ветераны с первой группой инвалидности получают вторую путевку для сопровождающего лица, а также компенсацию проезда туда и обратно. В прошлом году такой возможностью воспользовались уже более 20 тысяч защитников и членов их семей.

Как получить направление

- Сначала нужно посетить терапевта в поликлинике по месту жительства, - рассказывают социальные координаторы. - Врач определит, есть ли показания и отсутствуют ли противопоказания. Он оформит справку для получения путевки и санаторно-курортную карту.

Затем следует обратиться к социальному координатору в филиал фонда «Защитники Отечества». Специалист поможет подать заявление и будет держать вас в курсе.

Какие документы потребуются

Понадобятся удостоверение ветерана боевых действий, паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Обязательно согласие на обработку персональных данных. Если есть инвалидность, нужны выписка медико-социальной экспертизы и индивидуальная программа реабилитации. Также не забудьте справку для получения путевки и санаторно-курортную карту.

Где проходят лечение

Путевки действуют в санаториях, подведомственных региональным властям, в учреждениях общероссийских общественных организаций, а также в других здравницах всех форм собственности. Кроме того, работает 12 реабилитационных центров Социального фонда России.

Восстановление после боевых травм и хронических заболеваний - важный шаг к возвращению к полноценной жизни. Не откладывайте заботу о себе. Здоровье у героев должно быть крепким, ведь впереди еще много мирных дел.

