От земельных участков до бесплатных путевок: Какие выплаты и льготы положены ветеранам СВО и их родным в Ростовской области

Ветеранам СВО и членам их семей положены льготы при посещении платных мероприятий в учреждениях культуры. Фото: «Защитники Отечества» в Ростовской области

Семьи участников специальной военной операции, а также ветераны боевых действий в Ростовской области могут рассчитывать на десятки видов помощи от государства. Это денежные выплаты, льготы на оплату жилья, компенсации на газификацию, бесплатное обучение и даже земельные участки. Часть мер предоставляется автоматически, для других нужно подать заявление. Подробнее - в нашем материале.

Денежные выплаты и пенсии

Родственники погибших бойцов получают единовременную материальную помощь - 2 миллиона рублей на семью. Выплата положена супруге или супругу, детям, родителям, а при их отсутствии - братьям и сестрам. Кроме того, нетрудоспособные члены семьи имеют право на государственную пенсию по случаю потери кормильца.

Если военнослужащий погиб при исполнении, его близкие также могут оформить ежемесячную денежную компенсацию. Вдовам погибших дополнительно компенсируют расходы на обучение вождению.

Вдовам погибших дополнительно компенсируют расходы на обучение вождению.

Волонтеры, получившие ранения в зоне СВО, и члены их семей также имеют право на единовременные выплаты. Аналогичная поддержка предусмотрена для лиц, выполнявших должностные обязанности при фортификационном оборудовании рубежей.

Жилищные льготы и коммунальные услуги

Члены семей погибших военнослужащих могут получить выплату на ремонт индивидуального жилого дома. Им также компенсируют половину расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включая взносы на капремонт.

Участникам СВО и их близким предоставляют отсрочку или расторжение договоров аренды земли и имущества без штрафных санкций. Для ветеранов боевых действий - участников спецоперации - установлен льготный размер арендной платы за земельные участки (1 рубль). Некоторые категории могут получить землю бесплатно в собственность.

Кроме того, военнослужащие и члены их семей освобождаются от начисления пеней за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. А тем, кто призван по мобилизации или заключил контракт, компенсируют расходы на газификацию домовладения - до 100 тысяч рублей.

Члены семей погибших военнослужащих могут получить выплату на ремонт индивидуального жилого дома.

Соцподдержка и помощь на дому

Члены семей участников СВО, а также ветераны, получившие инвалидность, имеют право на бесплатное социальное обслуживание – на дому, в полустационарной или стационарной форме. Заявки от них принимаются в первоочередном порядке. Также семьям, в которых есть мобилизованные, контрактники или добровольцы, предоставляют предметы для ухода за детьми до двух лет через пункты проката первой необходимости для новорожденных.

Образование, спорт и культура

Дети участников СВО имеют право на внеочередное зачисление в детские сады. Для них также отменена плата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях. Школьникам с 1 по 11 класс предоставляется бесплатное горячее питание. Дополнительные образовательные программы в государственных и муниципальных организациях для них также бесплатны.

Отдельная квота на зачисление в вузы на бюджетные программы бакалавриата и специалитета действует для детей ветеранов СВО и участников иных боевых действий, направленных в другие государства Россией. Конкурс проводится на основании результатов вступительных испытаний и ЕГЭ либо без вступительных (творческие и профессиональные испытания – исключение), если участники СВО и других боевых действий погибли или получили ранение, травму, контузию. Нужна справки с портала «Госуслуги», военного комиссариата или воинской части либо федерального органа исполнительной власти, направившего родителя на СВО или иные боевые действия.

Дети участников СВО имеют право на внеочередное зачисление в детские сады.

Студенты - дети участников СВО - получают бесплатное горячее питание в техникумах и колледжах. Сами ветераны и члены их семей могут бесплатно заниматься на государственных спортивных объектах. Им также положены льготы при посещении платных мероприятий в учреждениях культуры.

Занятость, обучение и бизнес

Участники спецоперации и члены их семей могут получить содействие в поиске работы через единую цифровую платформу «Работа в России». Для безработных организовано профессиональное обучение и дополнительное образование. Ветераны боевых действий и их близкие могут рассчитывать на переподготовку и повышение квалификации.

Для тех, кто хочет открыть свое дело, предусмотрены специальные условия. Государственная социальная помощь на основании социального контракта для участников СВО предоставляется без учета доходов. Действуют льготные микрофинансовые продукты - «Для СВОих» со ставкой от 1% годовых, реструктуризация задолженности по займам. Гарантийный фонд области предоставляет поручительства по кредитам (до 100 млн рублей) со ставкой 0,25% годовых. Региональная лизинговая компания готова предоставить оборудование и транспорт российского производства на сумму до 30 млн рублей с удорожанием от 3% в год.

Для безработных организовано профессиональное обучение и дополнительное образование.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться?

1. Для получения пенсий, компенсаций, пособий и большинства социальных выплат

- Социальный фонд России – пенсионное обеспечение, ежемесячные денежные компенсации;

- УСЗН - компенсации расходов на ЖКУ и капремонт, ежемесячное пособие детям, выплаты на ремонт дома, компенсация газификации, единовременная материальная помощь членам семей погибших и др.;

2. Куда нести документы:

- МФЦ (многофункциональный центр) - по всем основным мерам поддержки;

- Единый портал госуслуг (ЕПГУ) – удаленная подача заявлений на большинство льгот.

3. Для оформления соцобслуживания и ухода на дому

- Организации социального обслуживания (по месту жительства) - через них оформляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ).

4. Для бесплатной юридической помощи

- Государственное юридическое бюро Ростовской области: Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 270/1 (здание автовокзала «Центральный», 2-й этаж, вход у МФЦ). Телефон: +7-908-505-01-90.

5. Для поддержки в трудоустройстве, обучении и переобучении

- Единая цифровая платформа «Работа в России» – содействие в поиске работы;

- Образовательные организации (по месту учебы) – бесплатное горячее питание для студентов СПО и школьников;

6. Для льготного финансирования бизнеса и микрозаймов

- АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (АНО МФК «РРАПП») – микрозаймы «Для СВОих», реструктуризация, обучающие проекты;

- НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» – поручительства по кредитам;

- Региональная лизинговая компания Ростовской области - лизинг оборудования и транспорта.

7. Для получения земельных участков и арендных льгот

- Орган местного самоуправления (администрация по месту жительства) - земельные участки, отсрочка/расторжение договоров аренды.

8. Для помощи в кризисной ситуации (психологической, адресной)

- Федеральная горячая линия акции #МЫВМЕСТЕ – 8-800-200-34-11;

- Сайт акции #МЫВМЕСТЕ – мывместе.рф.

9. Для консультаций по всему спектру мер поддержки

- Правительство Ростовской области - управление по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и подготовки граждан к военной службе – телефон: 8(863) 269-05-40;

- Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области – телефон: 8(863) 285-05-02.

10. Для налоговых льгот

- В Федеральную налоговую инспекцию (ФНС) можно обратиться для освобождения от уплаты транспортного налога.

11. Для решения вопросов с жилищно-коммунальными услугами

- ТСЖ, Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы - освобождение от пеней за ЖКХ.

12. Для детских льгот (сады, школы, кружки)

- Образовательные организации (детские сады, школы, учреждения допобразования) - внеочередное зачисление в сад, бесплатное питание в школе, бесплатные кружки.

