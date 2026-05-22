«Полтора миллиона за смерть ребенка – много?»: Родные девушек, которых насмерть сбил лихач на «Ауди», ответили на его попытку смягчить приговор

В Волгодонске осенью прошлого года водитель насмерть сбил девочек-подростков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгодонске Ростовской области жизнь двух обычных семей изменилась в один миг прошлой осенью. Поздним вечером 12 сентября на проспекте Строителей лихач на «Ауди» сбил двух 17-летних подруг, ехавших на электросамокате.

Как сообщили тогда в донской Госавтоинспекции, трагедия произошла около 11 часов вечера. 22-летний водитель иномарки подлетел к перекрестку. Для машин уже загорелся красный, но он в отличие от девушек даже не притормозил. Позже эксперты установят, что он двигался со скоростью не меньше 102, но не больше 121 километра в час. При этом на участке действовало ограничение 40 км/ч. Запись с камеры наблюдения показала, что автомобиль буквально снес подростков. Пострадавшие скончались на месте происшествия.

«Девчонки просто хотели немного прогуляться»

Как рассказал «КП— Ростов-на-Дону» отец одной из погибших, в тот злополучный вечер его единственная дочка возвращалась домой. Александра (все имена несоверщшеннолетних изменены — прим. ред.) хорошо училась и успевала подрабатывать в местном кафе.

— В кафе она пробыла в тот день недолго, а потом встретилась с подругой, бывшей одноклассницей. Девчонки просто хотели немного прогуляться, — со слезами на глазах вспоминает тот страшный вечер Дмитрий. — А теперь их больше нет.

Погибших похоронили в один день рядом друг с другом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подруг похоронили рядом в один день. Катя, как и Саша, была у родителей единственным ребенком.

В конце апреля Кате исполнилось бы 18 лет. А 1 июня, в День защиты детей, свое совершеннолетие должна была отмечать Александра.

Прощения не просил

Эта авария всколыхнула весь регион. Стало известно, что за рулем иномарки находился 22-летний местный житель. Экспертиза позже подтвердила: алкоголя в его крови не было. По словам отца Саши, позже он узнал, что перед поездкой водители принимал специфические лекарства с наркотическим эффектом.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. На время следствия лихача сразу отправили в СИЗО.

На днях суд огласил приговор. Дончанина признали виновным и отправили на шесть лет в колонию общего режима. Кроме того, его обязали выплатить семьям по полтора миллиона рублей морального ущерба.

На днях суд огласил приговор. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

— За все время, пока шли суды, ни сам подсудимый, ни его родители даже не пытались перед нами извиниться. Он и вину-то свою признал со скрипом — только на четвертом или пятом заседании. Нанял адвоката. Я не пропустил ни одного слушания, а вот жена ходить не смогла — ей слишком тяжело, — делится Дмитрий.

Убитый горем отец уверен: шесть лет за две оборванные жизни — слишком мягкое наказание. Так же считает и вторая пострадавшая семья.

А вот сам осужденный подал апелляцию. По словам Дмитрия, он требует перевести его в колонию-поселение, снизить срок заключения и выплаты.

Аппеляция пройдет в Ростовском областном суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Считает, что полтора миллиона за смерть ребенка — это слишком много? Пытается урезать компенсацию до миллиона рублей на семью.

По словам отца Саши, новое судебное заседание назначено на конец мая. Апелляцию рассмотрят в Ростовском областном суде.

Читайте также

«Похоронят в свадебных платьях, рядышком»: Под Ростовом простятся с 17-летними студентками, которых сбил водитель «Ауди»