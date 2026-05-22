Жара до +33, дожди, грозы и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 23 — 24 мая

Любители ростовской жары, наконец-то, ее дождались, а тем, кто зной не переносит, сочувствуем. Погода в Ростовской области в выходные 23 — 24 мая 2026 года уже точно — летняя. И в субботу, и в воскресенье, столбики термометров пересекут отметку в +30 градусов, а по области поползут даже выше. Но не обойдется без дождей и грозы в конце мая. Подробнее о погоде на выходные узнали в Ростовском гидрометцентре.

В Ростове-на-Дону в субботу, 23 мая, будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер восточной четверти задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +16 — +18 градусов, а днем потеплеет до +28 — +30.

В воскресенье, 24 мая, синоптики также прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В основном, без существенных осадков, но днем может пройти кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточной четверти разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, при грозе его порывы могут усилиться до 15 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +15 — +17 градусов, а днем поднимутся до +27 — +29.

В Ростовской области в субботу, по прогнозу, также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15 — 18 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +15 — +20 градусов, при прояснениях будет прохладнее — до +10, а днем потеплеет до +23 — +29 градусов, местами — до +33.

В воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность. Не исключены кратковременные осадки, местами с грозой. Ветер задует с востока, его скорость составит 6 – 11 метров в секунду, а во время грозы порывы могут достигать 15 – 18 метров. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +15 — +20 градусов, однако при прояснениях столбики термометров опустятся до +10. Днем станет значительно теплее: +21 — +26, а в отдельных районах воздух прогреется до жарких +32.

