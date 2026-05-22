Общалась в интернете и мечтала о семье: Женщина-инвалид пошла на свидание с парнем с сайта знакомств, а тот пришел с братом и жестоко ее убил

Оксана отправилась на свидание с новым знакомым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2011 году Ростовский областной суд вынес приговор по делу об убийстве молодой женщины. Тело 34-летней Оксаны обнаружили на Зеленом острове — по подозрению в расправе задержали двух мужчин — родных братьев.

Пошла погулять с парнем с сайта знакомств

Ростовчане заметили тело неизвестной на Зеленом острове осенью 2010 года. У несчастной были такие травмы, что ее лично какое-то время не получалось установить. Однако позже выяснилось, что незадолго до этого в городе пропала женщина: совпадали возраст и некоторые черты.

Правда близкие Оксаны мало чем могли помочь следователям. У женщины была инвалидность, она с детства плохо слышала и вела очень замкнутый, домашний образ жизни. Ее не замечали в сомнительных компаниях, она не общалась с подозрительными людьми.

Девушка хотела встретить своего человека и знакомилась с мужчинами в интернете Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ключ к разгадке нашли в домашнем компьютере Оксаны. Оказалось, что она, мечтая встретить своего человека и завести семью, общалась с мужчинами на сайте знакомств. Незадолго до смерти она вела переписку с молодым человеком по имени Алексей. Однажды, никого не предупредив, она отправилась с ним на свидание.

Алексей был человеком с сомнительной биографией, ранее судимый за наркотики. Однако мужчина, разумеется, предпочел не рассказывать об этом факте подруге по переписке.

Познакомил с братом во время свидания

На встречу подозреваемый приехал один. Какое-то время молодые люди вдвоем колесили по городу, а позже к ним присоединился младший брат Алексея Игорь. Продолжить вечер решили в помещении автомастерской, где работал один из братьев. Там они организовали застолье с алкоголем и закусками.

Алексей приехал к Оксане, и они поехали кататься Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спустя время Игорь отправился спать. Оставшись наедине с Оксаной, Алексей начал к ней приставать. Однако женщина уже успела разочароваться в назойливом ухажере и ответила отказом. Мужчина не унимался, но вновь услышал «нет».

После второго отказа Алексей пришел в бешенство и напал на несчастную. В ход пошли обрезок трубы и ремень ГРМ. Остановился преступник лишь тогда, когда женщина перестала дышать.

Мужчины позвали девушку в гараж и устроили там застолье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выгораживал младшего

Когда Игорь проснулся, Алексей рассказал ему о том, что натворил. Братья решили избавиться от тела: загрузили его в багажник, отвезли на Зеленый остров и там пытались спрятать.

Во время следствия Алексей постоянно выгораживал Игорь и пытался взять на себя всю ответственность за преступление. Но это не помогло — обоим назначили внушительные сроки. Алексея приговорили к 17 годам колонии строгого режима, Игоря — к десяти. Суд также обязал их выплатить родственникам убитой женщины два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.