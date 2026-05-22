«Слово — это оружие»: в Ростове с масштабным размахом отметили День славянской письменности

В Донской столице в пятницу, 22 мая, Областной дом народного творчества превратился в центр большого культурного события. Здесь состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню славянской письменности и культуры. Главной целью этого масштабного события стало укрепление национальной идентичности, популяризация славянского наследия через синтез искусств и воспитание гордости за историю своего народа.

Праздничная атмосфера встречала гостей еще на подходах к зданию, фасад которого украсила тематическая растяжка. У самого входа развернулся яркий концерт национальных коллективов — победителей муниципальных этапов конкурса.

Уникальные выставки, хор и картины

Внутри Дома народного творчества зрители сразу погружались в мир духовных традиций. В центре вестибюля организаторы установили огромный светодиодный экран. Во время работы интерактивных зон привычная заставка на нем сменялась интерактивной картой Ростовской области, где были отмечены главные храмы и монастыри Донской митрополии. Все желающие в сопровождении представителей духовенства могли совершить виртуальное 3D-путешествие по этим святым местам.

Здесь же, в фойе, гостей ждало выступление детско-юношеского хора Свято-Казанского храма. Музыкальную программу дополняли уникальные выставки. Мастер декоративно-прикладного искусства из Новочеркасска представила экспозицию икон, выполненных в старинной технике . Рядом расположилась выставка православной литературы, церковной утвари и сувениров. Чуть дальше, в фойе первого этажа, развернулась художественная экспозиция «Имена России», приуроченная к Году народного единства. В нее вошли великие полотна отечественных классиков: «Богатыри» Виктора Васнецова, «Христос в пустыне» Ивана Крамского, а также знаменитые портреты Михаила Ломоносова, Александра Пушкина и Александра Суворова.

«Ради сохранения этого языка и существует этот праздник»

Особое значение этих символов в своем приветственном слове подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев:

— Этот праздник является государственным с 2010 года. Указом Президента он отмечается 24 мая, и сегодня, в его канун, мы на Дону по традиции отмечаем это значимое событие. Оно важно как своими духовными, так и культурными смыслами. Картины, которые мы здесь видим, по сути, символизируют фундамент, на котором стоит государственность России. Богатыри олицетворяют силу нашего народа, Александр Сергеевич Пушкин напоминает о богатстве родной речи, а образ Христа говорит о нашей глубокой духовности. Даже художественные символы подсказывают, из чего соткан этот день. Кирилл и Мефодий были не просто духовными лицами, а просветителями, которые открыли новый алфавит и подарили нам новые возможности для общения. Ничего нет сильнее и важнее, чем слово. Слово — это оружие, которое позволяет остановить любую войну миром и переговорами. Ради сохранения родного языка, культуры и тех истоков, на которых все строилось, и существует этот праздник. Именно поэтому в рамках Года народного единства у нас запланировано более ста тематических мероприятий, посвященных особенностям культуры Дона и всей России.

Живой интерес у посетителей вызвала площадка «Славянская нить — голоса донских писателей», организованная в Зимнем саду. Там представители Ростовского отделения Союза писателей России читали свои произведения. Для любителей творчества провели увлекательные мастер-классы. Студенты Ростовского художественного училища имени М. Б. Грекова на занятии «Священные строки: азы славянской каллиграфии» знакомили гостей с историей письменности. Участники изучали старинный «Именослов», узнавали тайны своих имен и учились красиво выводить их первые буквы.

«Славянская письменность – фундамент национальной культуры»

Важность такой просветительской работы с молодежью отметила директор азовской школы №16 Елена Михиденко:

— Подобные события сегодня невероятно актуальны. Важно показать нынешним школьникам, что славянская письменность — это не просто тема из школьного урока, а настоящий фундамент национальной культуры. Сохраняя ее значимость и изучая ее на достойном уровне, мы учим подрастающее поколение знать и любить родной язык. Ведь первоисточник всего — это книга. Когда учитель сможет привить ребенку искреннюю любовь и уважение к ней, именно тогда и возникнет настоящее, глубокое чувство к родной письменности и русскому искусству.

Кульминацией дня стало грандиозное театрализованное представление в главном зале ОДНТ. В этом году программа торжества расширилась и охватила сразу несколько важнейших исторических вех: Год единства народов России, 110-летие донского писателя Анатолия Калинина, 805-летие князя Александра Невского и 305-летие провозглашения Петра I Императором Всероссийским.