Выглядела как беременная: Как врачи спали девочку-подростка, у которой выросло образование размером с мяч

Девушка попал в больницу с сильными болями

В 2024 году врачи-гинекологи городской больницы в Ростове спасли 15-летнюю школьницу. Медики удалили 20-сантиметровое образование, которое месяцами мучило пациентку.

Полгода страдала от болей

Подростка экстренно госпитализировали на скорой помощи из за резких болей в животе. Ее живот был настолько вздут, что напоминал либо футбольный мяч, либо живот женщины на пятом месяце беременности.

Первые болевые ощущения у девочки возникли еще за полгода до этого случая. Родители обращались с ней к разным специалистам: терапевту, урологу, гастроэнтерологу, водили по частным медицинским центрам. Однако ни один врач не смог установить причину ее состояния. Со временем боль нарастала, а когда стала невыносимой, семья вызвала «неотложку». Бригада доставила школьницу в городскую больницу.

Девочке провели экстренную операцию

В ходе беседы с девочкой доктор выяснила важную деталь: пациентке было 15 лет, но у нее ни разу не было менструаций. При этом боли возникали циклично, усиливаясь с каждым месяцем. Эти симптомы позволили заподозрить врожденную аномалию строения половых органов — патологию, при которой выделения не покидают организм, а накапливаются внутри. За полгода они загустели и сформировали опухолевидное образование длиной около 20 сантиметров. О том, насколько критическим было состояние пациентки, излишне говорить.

Экстренная операция

Пациентке провели экстренную операцию. Врачи извлекли около литра крови со сгустками и устранили врожденный порок развития. Уже на пятый день после операции школьницу выписали домой.

По словам медиков, такая патология, как у ростовчанки, часто проявляется внезапно: начинается с резких болей в животе, задержки мочеиспускания или образования опухолевидного уплотнения в брюшной полости. Из за этих симптомов пациенткам нередко выполняют неоправданные хирургические операции. Например, удаляют аппендикс из-за подозрений на аппендицит. Только потом, уже после операции, устанавливают истинную причину болей.

В счастью в этой ситуации врач городской больницы смог правильно поставить диагноз. Этот клинический случай наглядно показывает, насколько важно, чтобы девочки регулярно проходили осмотр у гинеколога.