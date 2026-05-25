Угрожал и снимал на телефон: Как мужчина несколько дней удерживал в своем доме и насиловал девушек-подростков

В 2025 году в Ростовской области осудили 46-летнего мужчину, который несколько дней издевался над девушками-подростками. Следователи считали, что он заставлял их употреблять наркотики, насиловал и записывал все это на видео.

Репутация была плохая

В небольшом городе, где жил Евгений, репутация у него была плохая. Ходили слухи, что мужчина занимается незаконным предпринимательством.

Происшествие случилось в 2023 году. Как рассказывал источник «КП-Ростов-на-Дону», однажды три подружки в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет прогуливались по улицам. Две из них были несовершеннолетними.

В какой-то момент девушек заприметил Евгений, проезжавший мимо на авто. Он сбавил ход, завел беседу с подругами, после чего позвал их к себе в гости. Видимо, они не знали о дурной славе мужчины, ничего плохого не заподозрили и согласились.

Евгений привез новых знакомых в свой двухэтажный дом. Предположительно, здесь он проживал вместе с матерью. После этого девушки на трое суток оказались в плену взаперти.

Удерживал, издевался, запугивал

По версии следствия, на протяжении трех суток Евгений подвергал девушек сексуальному насилию и заставлял принимать запрещенные вещества. Преступник запугивал жертв: угрожал расправой, если кто-то из них расскажет о случившемся.

Как сообщал источник, по предварительным данным, мать насильника все это время находилась в доме, однако решила н вмешиваться.

Спустя три дня мужчина отпустил своих заложниц. Несмотря на угрозы, пострадавшие не стали замалчивать произошедшее и рассказали обо всем родным. Те же незамедлительно обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Нашли запрещенные вещества и видеозаписи

Евгения взяли под стражу. Вскоре в отношении него возбудили уголовное производство сразу по шести статьям: «Незаконное лишение свободы», «Незаконный оборот наркотических средств», «Склонение к употреблению наркотических средств», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».

При обысках в жилище подозреваемого оперативники обнаружили запрещенные вещества и видеозапись, зафиксировавшую его издевательства над одной из потерпевших.

Спустя время задержанный предстал перед судом. Его признали виновным и приговорили к 21 году колонии строгого режима.