Фермерам везде у нас дорога: На Дону запустили «Агромотиватор» для тех, кто хочет развивать сельское хозяйство после возвращения к мирной жизни

Алексей Поплавный из Азова делает ставку на бахчевые и овощи: арбузы, зелень, огурцы. Ему нужны новые теплицы. Фото: Фонд «Защитники Отечества» в Ростовской области

В Ростовской области участники специальной военной операции могут получить серьезную финансовую поддержку для открытия собственного дела. Губернатор Юрий Слюсарь в мае встретился с бойцами, которые планируют заняться сельским хозяйством, овощеводством или цветоводством. Для них разработали специальный грант «Агромотиватор»: ветераны СВО, занявшиеся фермерством, могут получить грант в размере до 7 миллионов рублей на запуск или расширение хозяйства.

От аквафермы до мясного скотоводства

Встреча прошла в ростовском филиале фонда «Защитники Отечества». Здесь ветеранам помогли оформить заявки и представить свои проекты главе региона. Бойцы с воодушевлением делились планами.

Андрей Богуренко из Кашарского района, бывший командир разведывательно-штурмового подразделения, занялся аквафермерством с нуля. Сегодня его хозяйство выращивает австралийского красноклешневого рака. В прошлом году производство достигло 500 килограммов.

В Ростовской области участники специальной военной операции могут получить серьезную финансовую поддержку для открытия собственного дела. Фото: правительство Ростовской области

- На средства гранта мужчина планирует закупить новые бассейны и оборудование, чтобы выйти на круглогодичный выпуск двух тысяч раков, - рассказали в правительстве Ростовской области.

Артем Лазарев из Белокалитвинского района прошел «Школу фермера» и теперь намерен заняться мясным скотоводством. Он хочет приобрести 40 голов калмыцкой породы, а в перспективе довести поголовье до 75 единиц.

Иван Колычев из Азовского района продолжает семейное дело. В его теплицах растут розы и хризантемы. В планах – расширение ассортимента и увеличение объемов.

Алексей Поплавный из Азова делает ставку на бахчевые и овощи: арбузы, зелень, огурцы. Ему нужны новые теплицы.

Грант покрывает до 90% затрат

Глава региона подписал постановление о новой мере поддержки. Грант «Агромотиватор» предназначен для ветеранов, которые служили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также для участников боевых действий в Донбассе. Максимальная сумма - 7 миллионов рублей, что позволяет возместить до 90% расходов на запуск или развитие хозяйства.

Акваферма Андрея Богуренко из Кашарского района выращивает австралийского красноклешневого рака. Фото: Фонд «Защитники Отечества» в Ростовской области

- Вижу, что вы горите своим делом. Это абсолютно живые, понятные проекты, и вам просто надо немного помочь. Меры поддержки разработаны. Теперь нужно применить их на практике, - сказал Юрий Слюсарь.

Кроме того, в регионе работает образовательный проект «Школа фермера» от Минсельхоза РФ. Он помогает новичкам создать хозяйства и кооперативы, пройти все этапы - от идеи до первых продаж.

Конечно, некоторые проекты продвигаются медленно: порой уходит полгода на сбор документов и раскачку. Это долгие и затратные процессы. Однако те, кто уже рискнул, не жалеют. Ветераны, привыкшие к дисциплине и ответственности на передовой, переносят эти качества и в мирную жизнь. А государство, в свою очередь, готово поддерживать смелые инициативы в агропромышленном комплексе - одной из самых перспективных отраслей для малого и среднего бизнеса.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также

От земельных участков до бесплатных путевок: Какие выплаты и льготы положены ветеранам СВО и их родным в Ростовской области