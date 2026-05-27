«Мне дали не технику – крылья»: В Ростове следж-хоккеисты помогут другим ветеранам СВО с инвалидностью поверить в себя и выйти на лед

Трое дончан стали инструкторами по следж-хоккею после обучения в Самарском педуниверситете. Фото: Фонд «Защитники Отечества» Ростовской области

Наши донские спортсмены - ветераны СВО - станут тренерами. Для этого они поехали в Самару, где стартовал масштабный проект фонда «Защитники Отечества». 14 регионов направили своих героев на подготовку наставников по адаптивному спорту. Среди них - трое жителей Ростовской области. Они сами прошли через ранения, а в мирной жизни сели на специальные сани для следж-хоккея и теперь учатся передавать опыт другим.

Практика на льду, теория - в университете

Будущие инструкторы занимались во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого, оттачивая практические навыки. Параллельно осваивали теорию в Самарском государственном социально-педагогическом университете.

Программа называется «Организационно-методические основы профессиональной деятельности специалиста в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адаптивного спорта и фитнеса». Выпускники будут популяризировать следж-хоккей среди тех, кто только ищет себя после тяжелых травм.

Обучение прошло и на льду, и в стенах вуза. Фото: Фонд «Защитники Отечества» Ростовской области

Ветераны, прошедшие эту подготовку, вернутся в свои регионы не просто спортсменами, а наставниками, которые поведут за собой тех, кто сегодня еще сомневается в своих силах.

«Впереди - честная спортивная борьба»

Александр Ишутин из Волгодонска – живое доказательство того, что невозможное возможно. Ветеран ведет активный образ жизни, выступает за команду «Донской рубеж». С помощью фонда он получил специализированную коляску для следж-хоккея.

- Когда я впервые сел в нее с клюшками, понял: сражения остались в прошлом. Впереди – честная спортивная борьба. Мне не просто дали технику, а подарили крылья, – делится Александр.

В Самаре он и его товарищи – Анатолий Козорез и Ярослав Умрихин – получили не только знания, но и эмоции. Для гостей была подготовлена экскурсионная программа: прогулки по Волге, театр, места боевой славы.

- Из таких впечатлений складывается полноценная жизнь, - уверены организаторы.

на ледовой арене «ЛедАкс» прошел всероссийский турнир по адаптивному хоккею «Весна Победы». Фото: Фонд «Защитники Отечества» Ростовской области

Победа на домашнем турнире

Важно, что наши новые тренеры - играющие. Так, в мае на ледовой арене «ЛедАкс» прошел всероссийский турнир по адаптивному хоккею «Весна Победы», организованном Федерацией адаптивного хоккея Ростовской области. В блоке «СВО-следж» команда «Донской рубеж» заняла первое место, обыграв сборные ветеранов из ЛНР, Тихорецка и Симферополя.

За наших бойцов пришли поболеть сотрудники фонда, семьи героев и просто неравнодушные люди. В соревнованиях также участвовали дети и молодежь - они не только поддерживали участников, но и сами пробовали силы в хоккее.

КСТАТИ

В следж-хоккейную команду региона продолжается набор - в нее приглашают ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Сани, клюшки и экипировку предоставляют, тренировки бесплатные. Телефон тренера Максима Александровича: +7-950-858-11-87.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове прошел первый областной фестиваль «Кубок Защитников Отечества»

Он собрал более 160 участников.

В Ростове прошел первый областной фестиваль «Кубок Защитников Отечества». Он собрал более 160 участников. Фото: Фонд «Защитники Отечества» Ростовской области

В донской столице собрались ветераны локальных конфликтов, приехавшие из разных уголков региона. Состязания прошли в стенах спортивной школы олимпийского резерва №5 по восьми дисциплинам. Бойцы проверили свои силы в армрестлинге, дартсе, нардах, настольном теннисе, легкой атлетике, пауэрлифтинге, спортивном метании ножа и шахматах.

Победители областного этапа представят регион на всероссийском инклюзивном фестивале «Кубок Мужества» среди ветеранов боевых действий. Он состоится в Перми. Но главная победа – не только медали, но и крепкое братство, которое куется на спортивных площадках.

Победители областного этапа представят регион на всероссийском инклюзивном фестивале «Кубок Мужества» среди ветеранов боевых действий. Фото: Фонд «Защитники Отечества» Ростовской области

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также

Фермерам везде у нас дорога: На Дону запустили «Агромотиватор» для тех, кто хочет развивать сельское хозяйство после возвращения к мирной жизни