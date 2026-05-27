Осторожно, мошенники! Бойцов и их семьи предупреждают о новой волне фальшивых звонков и ссылок

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аферистам слово «совесть» не знакомо: они наживаются на чужом горе. Обманщики звонят родственникам погибших военнослужащих, представляясь сотрудниками СФР, фонда «Защитники Отечества» или других официальных структур. Они обещают дополнительные выплаты, компенсации и льготы, а затем под видом оформления заявки выманивают личные данные или доступ к банковским картам. Собрали несколько простых, но жизненно важных правил, которые пригодятся, когда звонят или пишут преступники.

Как действуют

Преступники используют поддельные аккаунты и делают спам-рассылку от имени руководства филиала фонда.

- Они могут звонить или писать в мессенджеры, предлагая срочно получить «финансовую помощь». Чтобы убедить жертву, ссылаются на несуществующие постановления и срочные перечисления, - рассказывают представители «Защитников Отечества».

Главная цель обманщиков - заполучить конфиденциальные сведения: номера карт, CVV-коды, пароли от приложений и SMS-подтверждения.

– Перейдя по фальшивой ссылке для «регистрации заявки», человек сам открывает преступникам доступ к своим деньгам.

Преступники используют поддельные аккаунты и делают спам-рассылку от имени руководства филиала фонда.

Четыре правила безопасности

Первое – ни при каких обстоятельствах не доверяйте незнакомцам. Официальные ведомства никогда не звонят с предложениями перевести средства и не присылают ссылки для их оформления.

- Все, что связано с выплатами, решается лично через социального координатора или в уполномоченных учреждениях, – напоминают в организации.

Второе – никому не сообщайте данные банковской карты, CVV-код, SMS-пароли и логины от приложений. Настоящие сотрудники фонда никогда их не запрашивают.

– Третье – всегда перепроверяйте информацию. Свяжитесь со своим координатором напрямую, используйте только официальные каналы связи. Если звонок кажется подозрительным, положите трубку и наберите номер филиала сами.

Четвертое – не переходите по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей. Не открывайте вложения. С большой вероятностью это фишинговая ловушка.

Что делать, если уже попались

Если вы все же передали данные злоумышленникам, немедленно заблокируйте карту через мобильное приложение или банк. Сообщите финансовому учреждению о факте мошенничества.

И помните: чем быстрее вы среагируете, тем выше шанс сохранить сбережения. Берегите себя и своих близких. Не позволяйте преступникам наживаться на вашем доверии и боли.

