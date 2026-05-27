«Он не такой, как кажется»: Что сейчас с делом об убийстве мамы детей-инвалидов, в котором подозревают ее бывшего мужа

Алену искали почти неделю.

В Ростовской области поставили точку в расследовании громкого уголовного дела об убийстве 39-летней жительницы Аксая, матери дв. Об этом «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» сообщил адвокат семьи погибшей. По словам Евгения Соколова, сторона потерпевших уже приступила к изучению собранных материалов.

«Он не такой, как кажется»

Напомним, трагическая история потрясла Донской регион в конце августа прошлого года. Алена бесследно исчезла в конце лета. Близкие, волонтеры и полиция искали ее около недели: прочесывали городские окрестности, осматривали заброшенные здания и строительные площадки.

Алена была замечательной матерью.

Надежда найти женщину живой рухнула 3 сентября, когда тело несчастной обнаружили со следами насильственной смерти. Вскоре по подозрению в расправе задержали ее бывшего мужа, от которого Алена родила сына и дочь.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, четко сформулировать мотив преступления задержанный так и не смог. Однако знакомые семьи уверены, что причиной могла стать уязвленная гордость и банальная корысть. По их словам, после развода мужчина лишился доступа к наследству, которое полагалось Алене.

Друзья погибшей вспоминают, что женщина часто жаловалась, что на людях супруг казался обаятельным и приветливым человеком, но дома за закрытыми дверями устраивал настоящую тиранию.

- Он не такой, как кажется, - делилась она с близкими.

Снял драгоценности

В тот роковой день Алена согласилась на встречу с бывшим мужем исключительно ради сына и дочери — она искренне пыталась сохранить цивилизованные отношения между родителями. Женщина села в автомобиль к экс-супругу, а тот предложил поехать в сторону Ростова. По версии следствия, добравшись до безлюдного места, подозреваемый схватил провод и напал на Алену.

По версии следствия, подозреваемый расправился с бывшей женой в безлюдном месте.

По некоторым данным, преступник снял со своей жертвы дорогостоящие ювелирные изделия: золотую цепочку за 200 тысяч рублей, нательный крест стоимостью около 100 000, серьги с бриллиантами и забрал наличные, находившиеся при ней. На допросах обвиняемый уверял, что закопал драгоценности и деньги возле одного из гаражных кооперативов, однако оперативникам так и не удалось найти тот самый тайник.

– Потерпевшую сторону не устраивает, что по факту похищенных ювелирных изделий и денежных средств, с октября 2025 года не принято никакого процессуального решения. По поводу непринятия процессуального решения, представителем потерпевших направлены соответствующие жалобы, - прокомментировав Евгений Соколов.

Сторона потерпевших уже приступила к изучению собранных материалов.

