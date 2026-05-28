Невидимка стоматологии: Как создают голливудскую улыбку, рассказал зубной техник из Ростова

Заведующий зуботехнической лабораторией стоматологической поликлиники Ростова-на-Дону, зубной техник высшей категории Иван Алексеевич Дущенко в студии "КП-Ростов-на-Дону" Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Когда мы идем за красивой улыбкой к стоматологу, то даже не подозреваем, что половину работы выполнит тот, кого мы даже не увидим! В эфире программы «Здоровый разговор» на радио «КП-Ростов-на-Дону» (89,9FM) мы поговорили с тем, кто остается за кулисами, — заведующим зуботехнической лабораторией стоматологической поликлиники Ростова-на-Дону, зубным техником высшей категории Иваном Алексеевичем Дущенко.

«Мы — работники закулисья»

— Иван Алексеевич, кто же такой зубной техник и что это за профессия?

— Профессия зубного техника — это стабильная и востребованная специальность в сфере медицины. Она требует точности, внимательности и постоянного обучения новым технологиям. Предлагает хорошие возможности для карьерного роста и достойный уровень дохода. Но самое главное — это очень творческая специальность, которая требует искусства, профессионализма и огромной ответственности, потому что имен мы создаем улыбки нашим пациентам. И хотя работа эта, безусловно, командная, но очень большую долю в производстве всех зубных протезов, которые находятся в полости рта, выполняют именно зубные техники.

— Зубной техник — это врач?

— По внешнему виду зубного техника и врача отличить абсолютно невозможно. Но техник — это не врач, потому что доктором работает непосредственно с пациентом. А зубной техник работает с конструкциями и с врачом, но не с пациентом напрямую. Есть хорошая аналогия: механик ремонтирует машину, а завод производит детали для этого ремонта. Так вот, зубной техник — это завод.

— Зубной техник — невидимка стоматологии. Это правда? Пациент видит врача, но никогда не видит техника.

— Мы — работники закулисья. Все аплодисменты получает, конечно, доктор. Пациент приходит к нему со своей проблемой, врач общается с ним, принимает заказ. Когда пациент уходит, доктор приходит в зуботехническую лабораторию и передает детали этого заказа зубному технику. А вот его исполнение процентов на 70 ложится на плечи зубного техника. Когда доктор сдает работу, пациент полагает, что это заслуга врача. Но мы работаем с докторами, которые все прекрасно понимают и благодарят нас лично. Это - командная работа.

— А как вы пришли в эту профессию? С детства мечтали?

— Нет, с детства я не мечтал. Но знаете, я очень доволен своей специальностью. Очень рад, что в нее попал. Я, как и все мальчишки в Советском Союзе, мечтал о космосе. Но, слава Богу, в космос не полетел, остался на Земле.

В то время стоматология ассоциировалась, прежде всего, со страхом, а не с эстетикой и красотой, как сейчас. Мне почему-то захотелось туда, где страшно. Примером для меня стали мои хорошие знакомые. И благодаря им я попал в эту специальность, о чем ни разу не пожалел.

Каждое протезирование – отдельная работа

— Мы знаем, что есть разные ортопедические конструкции: съемные, несъемные, металлические, пластмассовые. Все это делает один техник-универсал?

— Наша специальность подразделяется на несколько специализаций. Первое — съемное протезирование. Второе — несъемное протезирование. Третье — ортодонтическая техника. И четвертое — челюстно-лицевое протезирование. Сейчас, в связи с внедрением новых цифровых технологий, добавлена система CAD/CAM — это уже работа в цифровом формате.

Каждая из этих специализаций — отдельное направление. Конечно, есть универсалы, и в теории зубной техник может делать все. Но мы все-таки считаем, что специализация — это лучше, чем универсальность. Когда человек делает одно и то же постоянно, он развивается именно в этом направлении, и качество его работы становится гораздо выше.

— Давайте поговорим подробнее о каждой категории. Что такое съемное протезирование?

— Съемное протезирование подразумевает ситуацию, когда во рту отсутствует либо определенная часть зубов, либо все полностью. Изготавливаются полные или частичные съемные протезы — это зависит от конкретного заказа. Съемный протез — это конструкция, которую пациент может снять сам, провести гигиенические процедуры и затем вернуть на место, продолжив нормально жить, есть, улыбаться и разговаривать.

В съемное протезирование входят и бюгельные конструкции. Все зависит от того, какое количество зубов сохранилось в полости рта. Они тоже съемные, но гораздо эстетичнее и практичнее. Конечно, когда у человека во рту уже ничего нет, съемный протез — это не крайняя мера, а вполне достойное решение. Кроме того, сейчас, благодаря развитию хирургии, устанавливают импланты даже при полном отсутствии зубов. И тогда изготавливаются условно-съемные конструкции на имплантах.

— А что такое несъемное протезирование?

— Несъемное протезирование — это когда изготавливаются мостовидные протезы, одиночные коронки, эстетические виниры. Также несъемные конструкции применяются, когда полностью отсутствуют зубы на одной или обеих челюстях. Тогда хирург оценивает состояние костной ткани, устанавливает импланты, и мы делаем непосредственно несъемную конструкцию. Делается она из диоксида циркония. Это материал, созданный по последним технологиям — эстетичный, красивый, прочный. Он пришел на смену металлокерамике. Крепится во рту очень плотно, не нужно пользоваться корректирующими средствами, как со съемными протезами. Плюсов много. Но все зависит от финансовых возможностей пациента.

— В профессии зубного техника важна точность до микрона. Ошибка может свести на нет всю работу. Как справляетесь с такой ответственностью?

— Благодаря тому, что сейчас очень масштабно внедрены цифровые технологии. У нас практически все изготавливается в цифровом формате, благодаря чему любая конструкция доводится до идеала. Еще недавно мы стучали молотками, а теперь стучим только по клавишам. Компьютерные технологии обеспечивают максимальную точность, приближенную к идеальной. Можно все измерить до тысячных долей микрона прямо в проекте при изготовлении конструкции. Зубному технику видна любая погрешность.

«Есть пациенты, чьи ожидания не оправдались»

— Плюсы и минусы вашей профессии?

— Плюсы в том, что мы работаем в системе медицины, оказываем прекрасную услугу нашим пациентам, дарим им улыбки. Когда человек приходит подавленным из-за отсутствия зубов, особенно фронтальной группы, когда он не может улыбаться из-за комплексов, а уходит счастливым — и привычка улыбаться остается, — это дорогого стоит. Плюс работа в сплоченном коллективе, постоянный профессиональный рост. Карьера очень перспективна.

Минусы, наверное, тоже есть. Иногда попадаются пациенты, чьи ожидания не оправдались. Расстраиваются и доктор, и техник, потому что старались помочь человеку. Но это есть в любой работе. Единственный специфический минус — сидячий образ жизни, отсюда возрастные проблемы со здоровьем. Но для этого есть спортивные залы и стадионы, все зависит от каждого индивидуально.

— Как изменилась работа зубного техника за время вашей практики?

— Очень сильно. Раньше все было немного топорного вида. Слепки снимались гипсом, работали молотками, это был своего рода карвинг, ручная скульптура. В основном делали штампованные коронки. Работа была шумная и грязная. Очень тяжелая, очень длительные процессы, занимавшие много времени. Соответственно, были большие очереди, все растягивалось на месяцы. Сейчас, когда смотришь в прошлое, картина была плачевная.

Сейчас технологии изменились полностью. При удалении зуба пациент может уйти уже улыбаясь. Раньше же человек неделями ходил без зуба. Сделать ничего было нельзя. Все изменилось в начале двухтысячных. Тогда шагнула вперед металлокерамика, которую начали активно внедрять. Потом металлокерамику начал замещать диоксид циркония — по эстетике, качеству и прочности он в тысячу раз лучше. Хотя цирконий хрупкий, и при больших протяженностях мостов иногда приходится возвращаться к металлокерамике. Но в любом случае прогресс налицо.

Куда поступать и с чего начать

— Где учатся на зубного техника в Ростове?

— В нашем городе есть два медицинских колледжа. Первый — Ростовский базовый медицинский колледж на улице Пушкинской. Второй — колледж при Ростовском государственном медицинском университете - на проспекте Ворошиловском. В обоих можно отучиться по специальности «зубной техник». Кстати, на эту специальность самый большой конкурс — около 100 человек в РБМК и около 25-30 в колледже при университете. Принимают только после окончания 11 класса. Диплом должен быть о среднем образовании с хорошими оценками — в основном отличными, потому что конкурс большой.

— В век искусственного интеллекта и роботизации: какие перспективы у профессии?

— Цифровые технологии вытесняют зубного техника, но не из всех специализаций. Наш труд — индивидуального характера, потому что у каждого пациента разные зубы. Если у ювелира есть шаблоны, то у нас их нет. Каждый пациент уникален. Поэтому перспектива, что специальность зубного техника умрет, — я в этом очень сомневаюсь. Могут умереть некоторые специализации, но сама профессия никуда не денется. Заместить живое творчество ни роботом, ни чем-либо еще нельзя, потому что это искусство.

— Что посоветуете тем, кто хочет прийти в профессию? С чего начать?

— Начинать нужно с очень сильного желания. Чтобы желание появилось, нужно знать о специальности много, не поверхностно. Потому что это труд ответственный и тяжелый. Я очень хочу, чтобы в нашей сфере было много профессионалов. Нынешнее поколение гораздо развитее нас в свое время: технологии совсем другие. Ворваться в специальность будет легче. Но при одном условии: мануальные навыки должны быть на высоте. Умение работать руками, глазами, при этом стараться, учиться — и все это искренне, с мечтой.

