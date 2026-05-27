«Ее муж в этот момент сбежал!»: Соседка избила 77-летнего пенсионера после замечания о курении

«Ее муж в этот момент просто сбежал!»: Соседка избила 77-летнего пенсионера после замечания о курении

Решение по этому делу суд в Ростовской области вынес в 2025 году. 39-летняя женщина напала на 77-летнего соседа из-за замечания.

«Знакомство с ругани»

- Наше знакомство началось с ругани, — вспоминал Виктор Васильевич. — Все случилось, когда я решил повесить зеркало и начал сверлить стену. В ответ услышал из окна женский крик.

Но настоящей причиной конфликта оказалась привычка соседки курить. Дом Василия Васильевича находился рядом с соседской многоэтажкой: балкон соседки выходил прямо на окна мужчины.

- Она курила там постоянно, и весь табачный дым тянуло к нам. А мы с женой совершенно его не выносим: у супруги сразу начинаются приступы удушья. Сколько я ни делал соседке замечаний, сколько ни просил, она меня просто игнорировала. Вот из-за этого мы и ссорились постоянно.

«От неожиданности растерялся»

Пенсионер рассказывает, что однажды соседи принялись что-то строить на участке возле дома — то ли возводить забор, то ли мастерить сарай. Мужчина решил подойти и проверить, не повредят ли эти работы отмостку его гаража. Заметив, что строительный мусор летит прямо в сторону газовой трубы, мужчина попросил обращаться с ней аккуратнее.

В ответ соседи разразились бранью: мол, чего расхаживаешь, на что смотришь… Пенсионер уже развернулся, чтобы уйти, и вдруг ощутил удар.

- Сначала соседка пнула меня под колено. Я обернулся — и тут же получил удар. Она сбила с меня очки и напала. Я от неожиданности растерялся и даже не защищался. На все мои просьбы остановиться она не обращала внимания, а ее муж просто сбежал.

Нападение попало в объектив камеры

Пенсионеру удалось кое-как спастись от разъяренной соседки — весь в ссадинах и синяках, он вызвал полицию и скорую помощь.

Когда приехали правоохранители, женщина начала утверждать, что не трогала пожилого соседа. Однако запись с камеры наблюдения, установленной в близлежащем здании, записала нападение.

Увидев неопровержимые доказательства, подозреваемая тут же поменяла показания: стала утверждать, будто лишь слегка оттолкнула Виктора Васильевича рукой. Тем не менее ее привлекли к ответственности за нанесение побоев и оштрафовали на пять тысяч рублей.