Срывал одежду прямо в лифте: В многоэтажке незнакомец пытался изнасиловать учительницу, но та дала ему отпор

Правоохранители быстро задержали преступника Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Этот шокирующий случай произошел в обычной многоэтажке в Ростове-на-Дону в 2023 году. Жительница дома едва не стала жертвой насильника, но смогла дать ему отпор, несмотря на внезапное нападение.

Накинулся на женщину почти сразу

Пострадавшая работала учительницей. В тот день, вечером, она возвращалась домой после работы. Когда она зашла в лифт, чтобы подняться на девятый этаж, следом за ней заскочил незнакомец. Почти сразу мужчина накинулся на несчастную и стал срывать с нее одежду.

Однако преподавательница оказалась не из робкого десятка. Она не растерялась и стала активно сопротивляться. Похоже, нападавший не рассчитывал, что хрупкая с виду женщина способна дать отпор. Он испугался и выбежал из лифта.

Ростовчанка, шокированная и вся в слезах, поднялась в свою квартиру и позвонила в полицию.

Женщина зашла в лифт, а незнакомец заскочил за ней следом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Раньше его в нашем доме не видел»

Правоохранители быстро вычислили и нашли преступника. Соседи, которые видели его задержание, описали преступника. По словам очевидцев, преступнику на вид было около 30 лет, он не выглядел странно или маргинально - обычный неприметный мужчина.

- Раньше я его в нашем доме не замечал, возможно специально пришел в чужой подъезд, думая, что его не найдут, - говорил один из жильцов.

До этого в инцидента в Донской столице произошел похожий случай. Сосед напал на женщину и силой затащил ее в квартиру. Он пытался изнасиловать пострадавшую, но той тоже удалось дать отпор и спастись. Позже нападавшего приговорили к десяти годам колонии общего режима.