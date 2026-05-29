«Греция ближе, чем вы думаете»: Почему Танаис — это портал во времени для путешественника по Ростовской области

Танаис - это портал во времени для путешественника по ростовской области.

Вы думаете, чтобы увидеть античные руины, нужно лететь в Грецию или Италию? А вот и нет. Всего в 30 километрах от Ростова-на-Дону, среди ковыльных степей, скрыто место под названием Танаис, которое по своему историческому значению не уступает многим европейским древностям. «КП-Ростов-на-Дону» рассказывает, как добраться, что здесь посмотреть и почему это самый северный форпост древнегреческой цивилизации.

Город у края обитаемой земли

Танаис основали выходцы из Боспорского царства в первой четверти III века до нашей эры. Это был не просто город, а мощная торговая точка, куда стекались товары со всего света. Здесь, в устье реки Танаис (так греки называли Дон - прим. ред), проходила граница обитаемого мира. Дальше — только земли диких кочевников и бескрайняя степь.

Дальше — только земли диких кочевников и бескрайняя степь.

Греки везли сюда вино, оливковое масло, изящную керамику и драгоценности. А обратно увозили то, чем была богата донская земля: рыбу, хлеб, шкуры и… рабов. Город процветал почти восемь веков, пережил несколько разрушений и восстаний, пока в V веке нашей эры не угас окончательно.

От пекарни до половецких идолов

Археологи раскопали примерно десятую часть города. Вы увидите фундаменты жилых домов и крепостных стен, мощеные улицы и подвалы-хранилища. На месте так называемого «хлебного магазина» — общественной пекарни III века — археологи нашли огромную печь диаметром полтора метра и десятки сосудов с зерном.

В музее хранится около 150 тысяч артефактов. Особого внимания заслуживает уникальный Зал амфорных эталонов — единственное в Европе открытое хранение такой тары. Вы увидите десятки типов древних «бутылок», по которым ученые определяют, откуда привозили вино и масло.

В музее хранится около 150 тысяч артефактов.

А еще здесь есть святилище с каменными половецкими бабами — истуканами XI–XII веков, Башня поэтов, где сегодня проводят творческие вечера, и остатки крепости Лютик, которую построил крымский хан в 1660 году.

Когда ехать и сколько стоит

Лучшее время для посещения — с мая по сентябрь. Главное событие года происходит во вторую субботу сентября — «День Танаиса». Это большой исторический фестиваль с реконструкциями сражений, греческими танцами и старинными рецептами.

Цены довольно демократичны: взрослый билет — 300 рублей, дети до 7 лет — бесплатно. Экскурсия с группой — от 500 рублей. Средний бюджет поездки на одного человека (вход, экскурсия, обед и сувенир) — 1000–1500 рублей.

Добраться можно на машине или электричке. На машине — по трассе М-4 «Дон» в сторону Таганрога, поворот на хутор Недвиговка. Есть бесплатная парковка.

На электричке — с Ростов-Главного до платформы «Танаис», но учтите: не все электрички там останавливаются.

Добраться можно на машине или электричке.

Шляпа, кроссовки, вода

Летом здесь сложно спрятаться от солнца, зимой — от пронизывающего ветра. В теплое время лучше взять с собой головной убор, крем от загара и удобную закрытую обувь — ходить по древним камням в шлепках то еще удовольствие. На территории есть кафе, но выбор скромный. Лучше взять с собой перекус и побольше воды. Приезжайте с утра, к открытию: во-первых, не так жарко, во-вторых, успеете спокойно обойти все — городище большое.

Танаис — это не просто экскурсия, это портал во времени. В отличие от классических музеев с экспонатами за стеклом, здесь вы буквально будете идти по земле, где ступала нога древнего грека.

Те, кто умеет слушать тишину и смотреть в горизонт, уезжают отсюда с чувством, будто прикоснулись к вечности.

