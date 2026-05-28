Донские парламентарии заслушали отчеты о работе правозащитных институтов и Общественной палаты

Парламентарии обсудили доклады о состоянии гражданского общества и защиты прав на Дону. Фото: Заксобрание Ростовской области.

28 мая состоялось 32-е заседание Законодательного собрания Ростовской области VII созыва. В центре внимания депутатов оказались ежегодные доклады о результатах деятельности ключевых институтов гражданского общества и правозащиты региона. Парламентарии обсудили работу Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также Общественной палаты Ростовской области в 2025 году.

Спикер донского парламента Александр Ищенко отметил, что представленные отчеты отражают не только статистику обращений граждан, но и демонстрируют качественные изменения в социальной и экономической политике региона.

Защита прав участников СВО вышла на первый план

Значительная часть дискуссии была посвящена докладу Уполномоченного по правам человека в Ростовской области Анатолия Харьковского. В 2025 году количество обращений к омбудсмену выросло на 6% и составило 3 407 случаев. Ключевой темой, занявшей 27% от всех поступивших заявлений, стали вопросы соблюдения прав участников специальной военной операции и членов их семей.

Александр Ищенко подчеркнул, что такой акцент закономерен и связан с масштабной законотворческой работой последних лет.

— За четыре года проведения специальной военной операции создан огромный пласт федерального и областного законодательства по мерам поддержки участников СВО и членов их семей. Этот пакет постоянно расширяется. Естественно, людям требуются своевременные, грамотные разъяснения, а иногда и помощь, — прокомментировал ситуацию парламентарий.

Несмотря на общий рост обращений по тематике СВО, спикер донского парламента обратил внимание на положительную динамику в социальной сфере. В то время как ранее первое место в рейтинге жалоб традиционно занимали вопросы социального обеспечения и медицины, по итогам 2025 года они переместились лишь на третью строчку, показав снижение почти на 26%.

— Количество обращений по поводу социального обеспечения, получения льгот, инвалидности, медицинской помощи снизилось почти на 26%. Этот показатель сам по себе свидетельствует о том, что социальная политика в Ростовской области становится более эффективной и разносторонней. Количество спорных вопросов, нарушение прав получателей социальной помощи существенно снизилось, — заявил Александр Ищенко.

Также заметно, более чем на 21%, снизилось количество обращений, касающихся защиты жилищных и земельных прав. Второе место по числу обращений заняли жалобы от подсудимых и осужденных (16%). Отмечается рост претензий к условиям содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы почти на 30%, что объясняется в том числе активизацией проверочной деятельности самого Уполномоченного.

Бизнес-климат: жалоб в два раза меньше, сохраненные средства — в четыре раза больше

С отчетом о деятельности в 2025 году перед депутатами выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза. Представленные им цифры свидетельствуют о значительном оздоровлении делового климата. Количество обращений от бизнеса сократилось практически вдвое: с 1 900 в 2024 году до 975 в отчетном периоде.

Александр Ищенко акцентировал внимание на том, что прошедший год был экономически непростым, однако системная работа дала ощутимые результаты.

— Практически исчезли жалобы на действия контрольных и надзорных органов, — сообщил парламентарий, отметив, что за весь год было зафиксировано лишь одно подобное обращение.

Также снизилась доля споров по мерам господдержки, конфликтам с ресурсоснабжающими организациями и вопросам уголовного преследования.

Финансовый эффект от правозащитной деятельности бизнес-омбудсмена оказался впечатляющим.

— В результате правозащитной деятельности уполномоченного бизнесу удалось сохранить свыше 154 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем в 2024 году, — привел данные спикер донского парламента.

Отдельно Александр Ищенко остановился на законотворческой синергии между аппаратом Уполномоченного и депутатским корпусом. По его словам, многие инициативы из доклада уже внедрены в практику, в частности, точечная настройка налогового законодательства.

— В текущем году мы снизили налоговые ставки в отношении креативных IT-компаний, а также предпринимателей, занятых в легкой промышленности. Безусловно, мы будем продолжать точечно помогать индустриям, занятым в приоритетных отраслях экономики, чтобы поддержать их развитие в текущих непростых экономических условиях, — подчеркнул парламентарий.

Общественная палата: волонтерство и миллионы на гражданские инициативы

О состоянии и развитии институтов гражданского общества доложил председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев. Традиционно в центре внимания палаты оставались координация волонтерской помощи участникам СВО, работа независимых наблюдателей на выборах и поддержка социально ориентированных НКО.

Александр Ищенко высоко оценил вклад некоммерческого сектора в жизнь региона, особо отметив финансовые успехи донских активистов. Регион стал лидером в Южном федеральном округе по привлечению президентских грантов.

— В докладе председателя Общественной палаты говорится о том, что 80 проектов НКО Ростовской области получили поддержку на сумму более 390 миллионов рублей. Речь идет о фонде президентских грантов на развитие институтов гражданского общества. 36 проектов выиграли конкурс президентского фонда культурных инициатив на сумму 131 миллион рублей. А также 79 проектов донских НКО получили грантовую поддержку губернатора Ростовской области на сумму свыше 94 миллионов рублей, — сообщил Александр Ищенко.

Подводя итог обсуждению, председатель Законодательного собрания поблагодарил всех докладчиков за эффективную работу.

— Совершенно очевидно, что развитие этих институтов укрепляет политическую и экономическую стабильность общества, дает эффективную обратную связь органам власти с гражданами, — заключил Александр Ищенко.

Парламентарий заверил, что все законодательные предложения, прозвучавшие в отчетах, будут проработаны депутатским корпусом и найдут отражение в дальнейшей законотворческой деятельности.