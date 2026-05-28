В Ростове дерево упало на машины: Спасатели достали одного из водителей, а потом нашли в стволе дупло с птенцами

Сначала спасли человека, а потом нашли птенцов дятла Фото: Личный архив героя публикации.

27 мая в Ростове прошел дождь с сильным ветром - его порывы обрывали провода и валили деревья. На улице Новаторов огромный тополь рухнул прямо на парковку, накрыв сразу четыре машины. В одном из автомобилей находился человек,

Старое дерево рухнуло прямо на парковку, подмяв под тяжелыми ветками сразу четыре машины. В одной из них сидел человек. А после расчистки завалов спасатели нашли еще и крошечных пострадавших, мимо которых жильцы просто не смогли пройти.

Спасали всем двором

О беде ростовчанка Людмила Дьяченко узнала от знакомой. Девушка позвонила и попросила срочно выйти во двор.

- Из расплющенной машины кричал мужчина, просил о помощи, — вспоминает Людмила. — А потом резко затих. Видимо, потерял сознание.

Очевидцы не стали ждать и сразу вызвали спасателей. Фото: из архива героя публикации.

Очевидцы не стали ждать и сразу вызвали спасателей. К счастью, пожарная часть находилась буквально через дом, поэтому помощь примчалась за считанные минуты.

Специалисты достали бензорезы и начали разрезали искореженный металл. Водитель был жив, но получил травмы - врачи «скорой» оказали ему первую помощь и увезли в больницу.

Живая находка

Пожарные продолжили пилить ветки и расчищать территорию, чтобы освободить остальные легковушки. Внезапно один из спасателей поставил возле жильцов часть ствола с дуплом, внутри которого оказались четыре птенца.

При падении дерева малыши чудом остались живы.

- У них на голове была характерная «шапочка», поэтому мы сразу поняли, что это дятлы, — вспоминает ростовчанка. — Малыши жалобно пищали и дрожали от холода. Люди стояли вокруг, фотографировали и совершенно не знали, что делать и как им помочь. Ветер на улице был страшный, их нельзя было просто оставить. Я забрала дупло с птицами и занесла в теплый подъезд.

Старое дерево рухнуло прямо на парковку. Фото: из архива героя публикации.

«Крохи, чем вас кормить?»

Женщина решила искать помощь в социальных сетях. Ей звонили весь вечер: кто-то предлагал купить специальный корм, другие делились советами с форумов. А вот зоопарк крох не принял, объяснив, что забирают только редкие виды птиц.

- Голодные птенцы не переставали кричать. Я растерялась, ведь опыта ухода за дикими пернатыми у меня никогда не было. На выручку пришел интернет. Я быстро сварила обычное куриное яйцо и мелко его раскрошила. Слепые дятлы тут же начали жадно клевать угощение.

Женщина решила искать помощь в социальных сетях. Фото: из архива героя публикации.

Уже поздно вечером раздался долгожданный звонок.

- Позвонила девушка из Западного микрорайона. Она рассказала, что давно выхаживает стрижей и других выпавших птиц. Согласилась забрать найденышей к себе. Мы вызвали такси с доставкой.

Людмила оставила птиц в их родном кусочке дерева, заботливо поставила в картонный ящик, накрыла мягким полотенцем и передала водителю. Новая мама дятлов уже отчиталась: малышей накормили, и они наконец-то уснули в тепле и безопасности.

Людмила спасла дятлов и передала их новой хозяйке Фото: Личный архив героя публикации.

Шансы на спасение есть

Чтобы узнать, что ждет птенцов, «КП - Ростов-на-Дону» обратилась к орнитологу, кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику Института аридных зон ЮНЦ РАН Рамизу Савицкому.

- Судя по фотографиям, это птенцы сирийского дятла, — объясняет эксперт. — Многие удивляются, ведь дятел считается лесной птицей. Но этот вид давно приспособился к нашей городской среде и чувствует себя здесь отлично.

Специалист успокоил: шансы на выживание у малышей высокие. Птенцы уже достаточно подросли, у них начали появляться первые перышки. Но выкормить их все равно непросто.

Фото: Рамиз Савицкий.

- Это специфичная группа насекомоядных птиц. Они не станут есть каши или зерно. Им нужны насекомые и специальная питательная смесь. Туда обязательно входит мясной фарш и вареное яйцо. Если новая хозяйка готова к такому сложному уходу, то все закончится хорошо. У нас в городе люди часто выхаживают выпавших из гнезда стрижей, и те потом спокойно улетают.

А вот оставить подросших дятлов дома не выйдет. По словам ученого, в неволе такие птицы не выживут. Как только пернатые окрепнут и встанут на крыло, их нужно будет обязательно выпустить в большой парк.

Видео: из архива героя публикации.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

«Мама в панике спрашивала, живы ли мы»: Жители Таганрога рассказали, как улетели из аэропорта Дубая, который подвергся атаке

«Это мой папочка полетел»: Так встречает военные вертолеты четырехлетняя дочь погибшего на СВО бойца из Ростовской области