Вместо торта и поздравлений — поездка в морг: Ростовчанка восхищалась следователями в кино, а теперь сама раскрывает преступления

Карину Кучеренко с детства завораживали истории о раскрытии сложных дел и поиске истины. Фото: СУ СК по Ростовской области

«КП — Ростов-на-Дону» продолжает конкурс «Честь, долг, красота», который мы проводим совместно со Следственным управлением СК по Донскому региону. В состязании участвуют десять сотрудниц регионального ведомства. Сегодня мы познакомим читателей со старшим следователем следственного отдела по Ленинскому району Ростова-на-Дону, старшим лейтенантом юстиции Кариной Кучеренко.

Заворожили детективы

Карина признается: ее история в профессии — это путь от детской мечты к настоящему призванию.

— Все началось с увлечения детективными фильмами. Еще в школе меня завораживали истории о раскрытии сложных дел и поиске истины. Герои-следователи казались почти волшебниками: они по крупицам собирали улики, выстраивали логические цепочки и в итоге находили виновного, — вспоминает конкурсантка. — Желание разобраться, как все устроено в реальной жизни, и привело на юридический факультет ТИУиЭ.

Учеба оказалась непростой, но захватывающей. Криминалистика, уголовное право, психология — каждый предмет приближал ростовчанку к мечте.

— Особенно запомнились практические занятия, когда под микроскопом рассматривали микрочастицы, учились снимать отпечатки пальцев, моделировали осмотр места происшествия. Тогда я впервые поняла: настоящая работа следователя сложнее и требует больше ответственности, чем в кино, но от этого еще интереснее.

«Хотелось не просто знать законы, а применять их на деле»

В 2022 году, после окончания вуза, Карина начала работу в следственном отделе по Ленинскому району Ростова-на-Дону, где трудится по сей день.

— Выбор профессии стал для мня осознанным решением. Хотелось не просто знать законы, а применять их на деле — защищать людей и восстанавливать справедливость. И следователь — это не только юрист, но и психолог, который умеет выслушать, понять и помочь, — уверена старший лейтенант.

«Вместо торта и поздравлений — протоколы, улики, морг»

Один из самых ярких эпизодов в практике Карины случился в первый год работы — и пришелся прямо на ее день рождения.

— Утром я отправилась в парк, где обнаружили тело мужчины. Все указывало на убийство, и мне поручили отрабатывать место происшествия. Я тщательно осмотрела территорию, зафиксировала улики и составила первичные протоколы, — вспоминает участница конкурса. — Тело направили в морг. Я присутствовала на вскрытии — важно было зафиксировать все детали, которые могли оказаться значимы для расследования.

Именинница вернулась в следственный отдел только к вечеру. Но работа на этом не закончилась. Предстояло систематизировать собранные материалы, оформить поручения для экспертиз и подготовить документы.

— За компьютером я провела еще несколько часов — печатала, анализировала, намечала дальнейшие шаги. Так что день получился невероятно насыщенным и далеко не праздничным. Вместо торта и поздравлений — протоколы, улики, морг и бесконечные записи.

Однако в тот момент сотрудница не жалела ни о чем.

— Эти события наглядно показали, насколько для меня важна работа. Он стал своеобразным посвящением в профессию, — рассуждает Карина. — Я поняла, что готова посвящать ей время и силы даже в личные праздники. Любовь к делу оказалась сильнее желания отметить день рождения традиционно, и я ценю этот опыт.

Теперь тот день она вспоминает с улыбкой: он напомнил, что настоящая страсть к профессии проявляется не в комфортных условиях, а в готовности действовать, когда это действительно нужно.

«Доверие людей — главная награда»

Сейчас Карина продолжает расследовать уголовные дела. Каждый день она учится новому: изучает современные методики и обменивается опытом с коллегами.

— Главное в нашей работе — не терять человечности и всегда помнить, что за каждым протоколом стоят реальные люди. Их доверие — самая высокая награда для следователя.

В конкурсе участвуют десять представительниц ведомства. Фото: СУ СК по Ростовской области

Как проголосовать за участниц

Правила конкурса «Честь, долг, красота» просты: вы можете отдать голос раз в 24 часа за одну или нескольких участниц. Голосование продлится до 14 июня 2026 года включительно. Результаты будут опубликованы на сайте«КП — Ростов-на-Дону» 15 июня 2026 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также

Честь, долг, красота»: Выбираем самую очаровательную сотрудницу ростовского следкома