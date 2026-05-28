Разрешил позвонить дочери и позвать домой: 27-летний мужчина изнасиловал тетю и убил ее мужа

Приговор по этому делу вынесли в Ростовской области в 2023 году. 27-летнего мужчину отправили в колонию после того, как он изнасиловал тетю и убил ее мужа.

Упрекал, что плохо относится к тете

Как сообщал источник «КП-Ростов-на-Дону», в тот день Иван пришел к своей 50-летней родственнице якобы для того, чтобы пообщаться с ней, рассказать последние новости. Елена и ее гражданский муж предложили родственнику поужинать и пригласили за стол. Когда стрелка часов приблизилась к полуночи, женщина отправилась спать, оставив племянника и мужа на кухне.

К тому моменту оба уже были нетрезвы. Внезапно гость начал высказывать Александру претензии, заявив, что тот якобы плохо относится к его тете. В ответ сожитель женщины бросил в него бутылку.

Иван пришел в такую ярость, что выхватил со стола нож и бросился на своего оппонента. Только когда Александр перестал дышать, агрессор оставил его в покое.

После этого Иван отправился к хозяйке дома и напал на нее, угрожая расправой. Елена, боясь за жизнь, решила беспрекословно подчиняться преступнику. Мало того, под давлением племянника она помогла ему спрятать тело мужа.

- Выбора у меня просто не было, — позже рассказала женщина следователям. — Я принесла мешки, которыми Иван накрыл тело, а потом спрятал его за домом.

Разрешил позвонить дочери

Женщине в какой-то момент удалось усыпить бдительность племянника. Он даже разрешил ей позвонить дочери и пригласить ту домой — рассчитывал, что та приедет помочь матери с уборкой.

Однако девушка по голосу сразу поняла: родительница в опасности. Едва закончив разговор, она тут же сообщила о случившемся в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место и задержали подозреваемого.

Как позже пояснила помощник прокурора города Шахты Екатерина Козлова, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Изнасилование». Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.