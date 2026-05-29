«Прятала еду и заставляла побираться»: Ростовчанка решила забрать детей у их матери и пришла на шоу на федеральном канале

В шоу на Первом канале приняли участие жители Ростовской области. Выпуск передачи «Мужское/Женское» был посвящен незавидной судьбе мальчиков, которых мать растила в антисанитарных условиях и заставляла попрошайничать.

На лекарства и сигареты

Издание «КП-Ростов-на-Дону» первым привлекло внимание к проблеме. Двое мальчиков жили в доме, где царил беспорядок, вонь и антисанитария. На кадрах, сделанных тележурналистами видно замызганный пол, голые стены, грязные раковина и холодильник. Когда в камеру попадает пыльный матрас, хозяйка оправдывается: собаки забрались в комнату через дыру в доме и устроились тут спать. А кресло изодрали в лохмотья коты.

В доме отключили за неуплату газ, но подключить его нельзя — официально у дома нет собственника. Вот уже четыре года женщина не может вступить в наследство после смерти матери. Зимой она вместе с детьми перебиралась в одну комнату, в которой включала электрообогреватель.

Мать часто посылала детей побираться: к батюшке в церковь, к соседям. Велела просить деньги ей на лекарства. Она говорила всем вокруг, что страдает астмой, но при этом курила как паровоз. Сыновья даже собирали для нее бычки на улице.

- А правда, что вы отправили 14-летнего сына работать грузчиком на рынок? - спросил ведущий телешоу.

- Нет, он сам захотел помочь.

- А деньги вам отдавал?

- Когда – себе оставлял, когда – мне приносил: на сигареты и лекарства. У меня астма, - оправдывалась женщина.

Стали изгоями

Мать совершенно не следила за учебой сыновей: младший оставался на второй год, у старшего в четверти было шесть двоек...

Родная тетя мальчиков Светлана не сразу узнала о том, что происходит с племянниками. Ее брат развелся с их матерью восемь лет назад, и с тех пор женщины почти не общались. Отец мальчиков отправился в зону СВО и пропал без вести, поэтому Светлана предложила взять детей под свою опеку, но невестка ей отказала.

- Мальчики ходили в школу в грязных вонючих вещах, младший в третьем классе не умел читать. Другие дети их сторонились, ты сделала их изгоями, - говорила Светлана в телестудии. - Ты жаловалась мне, что прятала от них котлеты, а они нашли их и сожрали. Но разве нормальный родитель будет прятать от детей еду?!

Братьев из неблагополучной семьи в округе знали многие. Все как один рассказывали тележурналистам, что дети ходили голодные, неухоженные, заброшенные... Один из соседей даже купил ребятам путевки в лагерь, чтобы они отдохнули и отъелись, но… Когда он приехал за мальчиками, мать ему так и не открыла: ни в тот день, ни в последующие два.

- Мы пытались найти хотя бы одного человека, который бы сказал о вас доброе слово, но таких не было, - констатировал ведущий

Детскую одежду и другую помощь мать мальчиков получала в гуманитарном пункте. А продукты чаще всего просила у знакомой, которая могла покупать их по сниженным ценам. Она посылала детей «к тете Марине» за едой, а потом перезванивала ей, чтобы проверить: все ли они донесли или съели что-то по дороге...

В ноябре подросток пришел к Марине за продуктами с высокой температурой, а на следующий день отправился работать на рынок. Узнав об этом, Светлана забрала племянника и отвезла к своей маме. Мальчик стал жить с бабушкой и дедушкой по отцовской линии.

- Когда он приехал к нам, то был худенький, но сейчас поправился. У нас большая квартира, у внука есть своя комната, новая одежда, я слежу, чтобы он делал уроки, - рассказала пожилая женщина телерепортерам и со слезами обратилась к бывшей невестке. - Ты – пока не мать, ты думаешь только о себе. Если не исправишься, детей не увидишь.

Компенсировать невозможно

Старший сын тоже приехал на передачу и сказал, что возвращаться к матери не хочет. Младший находится в социально-реабилитационном центре. Его судьбу определит суд: родственники подали иск об ограничении женщины в родительских правах.

Примечательно, что в ответе из органов опеки и попечительства, который получила Светлана, говорилось, что мама с мальчиками не состоят в Банке семей, находящихся в социально опасном положении. Кроме того, сотрудники обследовали жилищно-бытовые условия женщины и пришли к выводу, что дети растут в комфортных условиях...

Присутствующий на телешоу психолог, сказала, что если старший ребенок еще может наверстать упущенное, то с младшим все сложнее.

- Он вырос как Маугли, уже сейчас компенсировать его развитие на 100 процентов невозможно!

Матери посоветовали ради благополучия детей передать их родной тете, у которой они будут сыты, одеты и обуты, получат образование. Однако женщина ушла из телестудии со словами, что младшего сына все равно не отдаст...

Как рассказала тетя мальчиков корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», на днях суд ограничил их мать в родительских правах. Сейчас родственники со стороны отца готовят документы, чтобы установить над детьми опеку.

